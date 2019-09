Hessische SPD-Generalsekretärin Faeser soll Schäfer-Gümbel an Fraktionsspitze nachfolgen

Wiesbaden (AFP) - Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag entscheidet am Mittwoch (08.15 Uhr) in Wiesbaden über die Nachfolge ihres bisherigen Chefs Thorsten Schäfer-Gümbel. Einzige Kandidatin für den Fraktionsvorsitz ist Generalsekretärin Nancy Faeser. Die 49-Jährige sitzt seit 2003 im Landtag und gilt auch als Favoritin für die Wahl zur hessischen SPD-Vorsitzenden im November.

Thorsten Schäfer-Gümbel und Nancy Faeser © AFP

Schäfer-Gümbel legte sein Abgeordnetenmandat am Dienstag nieder. Er zieht sich aus der Politik zurück, um ab Oktober für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Bonn zu arbeiten. Schäfer-Gümbel bleibt bis zum Landesparteitag am 2. November Landeschef seiner Partei. Derzeit ist er zudem auch einer von drei kommissarischen Vorsitzenden der Bundes-SPD.