Hessische SPD wählt neuen Vorstand auf Landesparteitag

Baunatal (AFP) - Die hessische SPD wählt am Samstag (10.00 Uhr) auf einem Landesparteitag in Baunatal einen neuen Vorstand. Der bisherige Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel legte alle politischen Ämter nieder, weil er zum 1.Oktober zur Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit wechselte. Als Nachfolgerin kandidiert die hessische SPD-Generalsekretärin und Vorsitzende der Landtagsfraktion, Nancy Faeser. Daneben werden unter anderem die drei Vizevorsitzenden gewählt.

Nancy Faeser © AFP

Faeser ist die einzige Kandidatin für den Vorsitz. Sie wurde schon im September Nachfolgerin Schäfer-Gümbels als Fraktionsvorsitzende im Landtag. Auch die hessische CDU kommt am Samstag zu einem Parteitag zusammen. In Flörsheim am Main beraten die Delegierten über die Zukunft des Landesverbands. Wahlen stehen nicht an.