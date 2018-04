Hilfskonferenz für den Libanon in Paris

Paris (AFP) - In Paris findet am Freitag eine internationale Hilfskonferenz für den Libanon statt (9.00 Uhr). An dem Treffen unter Vorsitz des libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri und der französischen Regierung nehmen rund 40 Länder teil. Für Deutschland wird die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, Michelle Müntefering (SPD), erwartet. Zudem sind Vertreter des Internationalen Währungsfonds (IWF) und anderer Finanzorganisationen geladen.

Macron (re.) und der libanesische Regierungschef Hariri © AFP

Die Teilnehmer wollen nach Pariser Angaben einen Monat vor der Parlamentswahl im Libanon einen Investitionsplan für das Land verabschieden. Der unter einer Wirtschaftskrise leidende Libanon hofft auf Kredite und Spenden in Milliardenhöhe. Das Schlusswort der Konferenz sprechen Hariri und der französische Präsident Emmanuel Macron.