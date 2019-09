Weitere fünf Geiseln in der Gewalt der Gruppierung Iswap

Hilfsorganisation: Islamisten im Norden Nigerias richten Geisel hin

Maiduguri (AFP) - Eine Islamistengruppe im Nordosten Nigerias hat nach Angaben der Hilfsorganisation Aktion gegen den Hunger eine Geisel hingerichtet. Wie die Organisation am Mittwoch weiter bekanntgab, hält die Miliz Islamischer Staat Provinz Westafrika (Iswap) weiterhin fünf Geiseln fest, die sie am 18. Juli in ihre Gewalt gebracht hatte.

Nigerianische Soldaten bekämpfen seit Jahren Islamistengruppen © AFP

Aus der Erklärung von Aktion gegen den Hunger ging nicht hervor, welche der Geiseln umgebracht wurde. Iswap-Kämpfer hatten eine Angestellte der Organisation, zwei Fahrer und drei Mitarbeiter des nigerianischen Gesundheitsministeriums in ihre Gewalt gebracht. Bei der Geiselnahme war ein Fahrer getötet worden.

Im Nordosten Nigerias gibt es seit zehn Jahren Kämpfe zwischen der Armee und mehreren islamistischen Gruppierungen. Die Iswap ist eine Untergruppe der in Nigeria seit Jahren aktiven Extremistenorganisation Boko Haram. In dem Konflikt wurden laut einem aktuellen UN-Bericht rund 35.000 Menschen getötet, zwei Millionen weiter ergriffen die Flucht. Rund 7,1 Millionen Menschen sind in der Region auf humanitäre Hilfe angewiesen.