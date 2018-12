Mission im Mittelmeer wird nach wochenlangen Querelen eingestellt

Hilfsorganisation gibt Flüchtlingsrettungsschiff "Aquarius" auf

Berlin (AFP) - Die Mission des seit Wochen festgesetzten Flüchtlingsrettungsschiffs "Aquarius" im Mittelmeer wird beendet. "Die Einstellung des Betriebs der 'Aquarius' war eine äußerst schwierige Entscheidung", erklärte am Donnerstag der Geschäftsführer der Hilfsorganisation SOS Méditerranée, Frédéric Penard. Der Schritt solle es ermöglichen, den "Einsatz auf See so schnell wie möglich wieder aufzunehmen". SOS Méditerranée bemühe sich bereits um ein neues Schiff.

Besatzungsmitglieder auf der "Aquaruis" in Malta © AFP

Panama hatte dem von den Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée betriebenen Rettungsschiff "Aquarius" Ende September auf Betreiben Italiens die Flagge entzogen. Das Schiff hing seitdem im Hafen der südfranzösischen Stadt Marseille fest. Später beschlagnahmten die italienischen Behörden die "Aquarius" wegen angeblicher Fehler bei der Entsorgung von Bordabfällen.