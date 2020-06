Brot für die Welt: Schutzsuchende haben Recht auf ordentliches Asylverfahren

Hilfswerke fordern Reform des EU-Asylsystems während deutschem EU-Ratsvorsitz

Berlin (AFP) - Vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft haben die evangelischen Hilfswerke Diakonie Deutschland und Brot für die Welt die Bundesregierung aufgefordert, die angekündigte Reform des europäischen Asylsystems voranzutreiben. "Wenn Menschen in Europa Schutz suchen, haben sie das Recht auf ein ordentliches Asylverfahren", betonte die Präsidentin von Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, am Freitag. Täglich würden Menschen in Länder zurückgeführt, die keinerlei Achtung vor den Menschenrechten hätten, kritisierten beide Organisationen.

Ein kleiner Junge im griechischen Flüchtlingslager Moria © AFP

Eine "Vorprüfung" von Asylanträgen an den europäischen Außengrenzen sei "verfassungsrechtlich bedenklich und menschenrechtlich nicht hinnehmbar", erklärte Füllkrug-Weitzel mit Blick auf den Vorschlag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), die Entscheidung über Asylanträge an die EU-Außengrenzen zu verlagern. Wozu eine solche Vorprüfung in der Praxis führe, sei in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln zu sehen. Die dortigen Lebensbedingungen gefährdeten die seelische und körperliche Sicherheit von Flüchtlingen - zumal in Zeiten von Corona, kritisierte Füllkrug-Weitzel.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie nannte es das "größte Armutszeugnis für die viel beschworene Wertegemeinschaft", dass Europa es weiter zulasse, "dass Menschen, die aus Krisenregionen fliehen, im Mittelmeer ertrinken". Deutschland und die EU müssten die staatlich organisierte Seenotrettung wieder aufnehmen und Schutzsuchenden ermöglichen, legal und sicher nach Europa zu gelangen.

Die Bundesregierung hat angekündigt, während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wichtige Zukunftsthemen vorantreiben zu wollen, darunter auch die seit Jahren umstrittene EU-Asylreform. Ziel ist unter anderem die Einigung auf einen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge in den EU-Mitgliedstaaten.