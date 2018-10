SPD stürzt auf historisches Tief ab

Hochrechnungen: CSU verfehlt absolute Mehrheit in Bayern - Grüne zweitstärkste Kraft

München (AFP) - Bei der Landtagswahl in Bayern hat die bislang allein regierende CSU am Sonntag die absolute Mehrheit ersten Hochrechnungen zufolge deutlich verfehlt. Den Erhebungen von ARD und ZDF zufolge kommen die Christsozialen auf 35,3 bis 35,4 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 18,5 bis 18,9 Prozent und den Freien Wählern mit 11,6 Prozent.

Weißblaue Fahne am Sitz des Bayerischen Landtags © AFP

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete das schlechte Wahlergebnis der CSU als "zum Teil schmerzhaft". "Wir nehmen das Ergebnis mit Demut an", sagte er in München. Die CSU sei aber stärkste Kraft und habe einen "klaren Regierungsauftrag" erhalten.

Die AfD erreicht den Hochrechnungen zufolge 10,9 Prozent und zieht damit in das 15. deutsche Landesparlament ein. Die SPD rutscht auf 9,6 bis 9,9 Prozent ab - ein historisch schlechtes Ergebnis der Sozialdemokraten in Bayern. Bei der letzten Landtagswahl in Bayern vor fünf Jahren erreichte die SPD noch 20,6 Prozent. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bezeichnete das Ergebnis seiner Partei als "bittere Niederlage".

Die FDP könnte den Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge mit 5,0 bis 5,1 Prozent knapp in den Landtag einziehen, während die Linke scheitert.