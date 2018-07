Lebenslange Haft als Mittäterin an Morden des rechtsextremen NSU

Höchststrafe für Beate Zschäpe im NSU-Prozess

München (AFP) - Beate Zschäpe ist als Mittäterin an den Morden und Gewalttaten des rechtsextremen NSU zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München verhängte am Mittwoch eine lebenslange Haftstrafe gegen die 43-Jährige. Es stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

Beate Zschäpe © AFP

Nach mehr als fünf Jahren Prozessdauer verurteilte das Gericht Zschäpe wegen Mordes, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und schwerer Brandstiftung. Vier als NSU-Helfer mitangeklagte Männer erhielten Haftstrafen von bis zu zehn Jahren. Das Gericht verurteilte den früheren NPD-Funktionär Ralf Wohlleben zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahre, den Angeklagten André Eminger zu zweieinhalb Jahren. Gegen Holger Gerlach wurde eine Strafe von drei Jahren verhängt, gegen Carsten S. einer Jugendstrafe von drei Jahren.

Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl folgte mit seinem Strafmaß für Zschäpe am Ende des Mammutprozesses der Forderung der Bundesanwaltschaft. Götzl folgte damit insbesondere auch der juristisch umstrittenen Sichtweise der Anklage, dass Zschäpe als Mittäterin an den zehn dem NSU zugerechneten Morden, zwei Bombenanschlägen und fünfzehn Raubüberfällen zu verurteilen war, obwohl sie an keinem der Tatorte der Morde und Anschläge anwesend gewesen sein soll.