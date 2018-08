Grünen-Fraktionschef wirft Bundesregierung Ignorieren von Wissenschaft vor

Hofreiter: Für Klimaschutz jetzt "das Ruder herumreißen"

Berlin (AFP) - Angesichts neuer Warnungen führender Klimawissenschaftler vor einer "Heißzeit" auf der Erde hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter die Bundesregierung zu einem Kurswechsel aufgerufen. "Noch ist es nicht zu spät, das Ruder herumzureißen, um die Erhitzung der Welt auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen", erklärte Hofreiter am Dienstag in Berlin. Jetzt sei es an der Zeit für einen raschen Kohleausstieg und eine ökologische Verkehrswende.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter © AFP

"Trotz der deutlichen Warnung der Forscher stellt die Bundesregierung weiterhin klimaschädliche Profite über den Schutz unserer Lebensgrundlagen", kritisierte Hofreiter. Die Bundesregierung ignoriere "die Erkenntnisse und eindringlichen Warnungen der Wissenschaft, wenn sie bei CO2-Grenzwerten im Verkehrssektor oder beim Kohleausstieg noch immer kurzfristigen finanziellen Interessen der Lobbys den Vorrang vor Klimaschutz gibt".

Der am Dienstag vorgestellten Studie von Forschern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und weiterer internationaler Experten zufolge drohen bei der Erderwärmung Rückkopplungsprozesse, die ihrerseits die Aufheizung massiv verstärken würden. Diese ließen sich, wenn erst einmal sogenannte Kipppunkte überschritten würden, dann auch durch eine Absenkung der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen nicht mehr stoppen.