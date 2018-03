49-Jähriger will durch Wahlschlappen geschwächte PS wieder aufrichten

Hollande-Vertrauter Faure zu neuem Sozialisten-Chef in Frankreich gewählt

Paris (AFP) - Ein Vertrauter des früheren französischen Präsidenten François Hollande wird neuer Vorsitzender der durch Wahlschlappen geschwächten Sozialisten. Der 49-jährige Olivier Faure wurde am Donnerstag zum Chef der Sozialistischen Partei (PS) gewählt. Er war im zweiten Wahlgang der einzige Kandidat. Die offizielle Kür zum Vorsitzenden erfolgt auf dem PS-Parteitag am 7. April in Aubervilliers bei Paris. Faure tritt dann die Nachfolge von Jean-Christophe Cambadélis an.

Hollande-Vertrauter Olivier Faure © AFP

Faure war vor zwei Wochen mit rund 50 Prozent der Stimmen als Sieger aus der ersten Wahlrunde der Parteibasis hervorgegangen. Der zweitplatzierte frühere Landwirtschaftsminister Stéphane Le Foll zog daraufhin seine Kandidatur zurück.

Faure steht der Fraktion "Neue Linke" in der Nationalversammlung vor, in der vor allem PS-Abgeordnete vertreten sind. Er will den regierungskritischen linken Flügel der Sozialisten mit dem rechten aussöhnen, der Präsident Emmanuel Macron unterstützt.

Faure war von 2000 bis 2007 stellvertretender Büroleiter des damaligen Sozialisten-Chefs Hollande. Nachdem Hollande 2012 Präsident wurde, gehörte Faure der Parteiführung an und war einer ihrer Sprecher.

Der 49-Jährige will der früheren Regierungspartei wieder zu alter Größe verhelfen. Seit der Präsidentschaftswahl 2017 haben zahlreiche prominente Politiker ihren Austritt aus der Schwesterpartei der SPD verkündet und arbeiten nun mit Macron zusammen. Zuletzt ging Außenminister Jean-Yves Le Drian.

Bei der Präsidentschaftswahl hatten die Sozialisten ein historisches Debakel erlitten: Ihr Kandidat Benoît Hamon schied vergangenen April schon in der ersten Runde mit nur rund sechs Prozent aus.