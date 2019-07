Zehntausende Menschen protestieren gegen Peking-treue Regierung

Hongkonger Polizei setzt Tränengas und Gummigeschosse gegen Regierungsgegner ein

Hongkong (AFP) - Bei Protesten gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat die Polizei am Sonntag Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten eingesetzt. Einsatzkräfte mit Schutzmasken und Schilden drängten die Demonstranten am Sonntagabend (Ortszeit) zurück, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Außerdem feuerte die Polizei mehrere Salven Tränengas und Gummigeschosse in Richtung der Demonstranten ab.

Tränengasschwaden bei Protesten in Hongkong © AFP

Zudem wurde bekannt, dass am späten Abend eine Gruppe maskierter Männer Regierungsgegner in einem Bahnhof der Stadt attackierte. Eine Live-Aufnahme aus dem Onlinenetzwerk Facebook, die von dem Sender Stand News weiterverbreitet wurde, zeigt wie die Männer - viele von ihnen weiß gekleidet und mit Stöcke bewaffnet - in dem Bahnhof Yuen Long im Nordwesten der Stadt Demonstranten angreifen.

An den Protesten gegen die pro-chinesische Regierungschefin Carrie Lam beteiligten sich zehntausende Menschen. Zuvor waren am Samstag mehr als 100.000 Menschen aus Solidarität mit der umstrittenen Regierung und der Polizei auf die Straße gegangen.

Regierungskritische Demonstranten und Menschenrechtsgruppen werfen den Einsatzkräften einen unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt vor, beispielsweise durch das Abfeuern von Gummigeschossen und Tränengas. Vergangenen Sonntag waren bei Zusammenstößen 28 Menschen verletzt worden.