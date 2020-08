Streit um akademische Freiheit und Menschenrechte

Hongkongs Regierungschefin legt Mitgliedschaft an Uni in Cambridge nieder

Hongkong (AFP) - Im Streit um Freiheits- und Menschenrechte hat Hongkongs Peking-treue Regierungschefin Carrie Lam ihre Ehrenmitgliedschaft an einer Uni in Cambridge niedergelegt. Sie kappe alle Verbindungen zum Wolfson College, erklärte Lam am Samstagabend, nachdem die Hochschule sich besorgt über die Lage der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit in Hongkong gezeigt hatte.

Hongkongs Regierungschefin Lam © AFP

Sie sei "tief enttäuscht" darüber, dass das College "auf der Basis von Hörensagen anstelle von Fakten das Ansehen einer Person besudelt". Deshalb könne sie es nicht über sich bringen, noch Beziehungen zu der Einrichtung zu unterhalten.

Das Wolfson College hatte sich nach eigenen Angaben gegenüber Lam besorgt über ihre Haltung zum Schutz der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit erkundigt. Der Aufsichtsrat der Uni wollte im kommenden Monat über Lams Ehrenmitgliedschaft beraten. Mit ihrem Schritt kam die Politikerin dem nun zuvor.

In den vergangenen Wochen hatten die Hongkonger Sicherheitsbehörden ihr Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone deutlich verschärft. Ein Ende Juni von China verabschiedetes sogenanntes Sicherheitsgesetz erlaubt den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen. Verstöße können mit lebenslanger Haft geahndet werden.