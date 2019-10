Ausschreitungen nach Verhängen von Vermummungsverbot

Hongkongs Regierungschefin verurteilt "entsetzliche Gewalt" durch Demonstranten

Hongkong (AFP) - Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam hat am Samstag die "extrem entsetzliche Gewalt" durch Demokratie-Aktivisten verurteilt. In der Nacht war es in Folge eines von der Regierung verhängten Vermummungsverbots zu teilweise gewaltsamen Protesten in der Stadt gekommen. Bei Ausschreitungen verwüsteten Demonstranten U-Bahn-Stationen sowie pro-chinesische Geschäfte und legten Feuer in den Straßen.

Carrie Lam und ihr Kabinett bei einer Videoansprache © AFP

"Die extremen Aktionen von Randalierern haben Hongkong eine sehr dunkle Nacht bereitet, die die Gesellschaft halb gelähmt hat", sagte Lam in einer Videoansprache. Die Aktionen seien "schockierend".

In Hongkong gibt es seit Monaten Massenproteste gegen die wachsende Einflussnahme der Regierung in Peking und die Beschneidung der Bürgerrechte. Die Demonstrationen hatten sich anfänglich gegen ein geplantes Gesetz gerichtet, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah. Mittlerweile richten sich die Proteste aber generell gegen die prochinesische Führung in Hongkong und die Einschränkung der Demokratie.