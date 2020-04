Regierung nach Rücktritt von Justizminister in Turbulenzen

Hunderte Demonstranten in Brasília solidarisieren sich mit Bolsonaro

Brasília (AFP) - Mehrere hundert Demonstranten haben in der brasilianischen Hauptstadt Brasília ihre Solidarität mit Präsident Jair Bolsonaro bekundet, dessen Regierung inmitten der Corona-Krise durch den Rücktritt des Justizministers in schwere Turbulenzen geraten ist. Die Demonstranten zogen am Sonntag in Fahrzeugen und zu Fuß durch das Regierungsviertel zum Sitz des Parlaments. Auf Transparenten stand "Unterstützung für Bolsonaro". Der abgetretene Justizminister Sergio Moro wurde als "Verräter" bezeichnet.

Unterstützer von Präsident Jair Bolsonaro bei Demo in Brasília © AFP

Der frühere Anti-Korruptionsrichter Moro war eine Schlüsselfigur in Bolsonaros Kabinett. Er hatte 2017 den ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Auslöser für Moros Rücktritt war die von Bolsonaro angeordnete Entlassung des nationalen Polizeichefs Mauricio Valeixo, eines Vertrauten des Justizministers.

"Der Wechsel an der Spitze der Bundespolizei ohne echten Grund ist eine politische Einflussnahme, die meine Glaubwürdigkeit und die der Regierung erschüttert", sagte Moro, der als Minister auch für die öffentliche Sicherheit zuständig war.

Moro war der beliebteste Minister in Bolsonaros Kabinett. Sein Rücktritt am Freitag erfolgte acht Tage nach der Entlassung des ebenfalls populären Gesundheitsministers Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro hatte mit Mandetta wegen des Umgangs mit der Corona-Krise seit Wochen über Kreuz gelegen. Während der ultrarechte Staatschef die Pandemie als "kleine Grippe" bezeichnete, befürwortete der Ex-Minister ein aggressives Vorgehen gegen das Virus.

Bolsonaro hat die von Gouverneuren brasilianischer Bundesstaaten im Kampf gegen das Coronavirus verhängten Restriktionen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wiederholt scharf kritisiert.