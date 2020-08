Ministerpräsident Babis fordert EU zum Handeln auf

Hunderte Menschen in Tschechien für belarussische Opposition auf der Straße

Prag (AFP) - Hunderte Menschen haben am Sonntag in der tschechischen Hauptstadt Prag in Solidarität mit der Protestbewegung in Belarus demonstriert. Die Demonstranten, darunter auch viele Belarussen, riefen "Lang lebe Belarus" und hielten Schilder mit der Aufschrift "Stoppt die Gewalt" in die Höhe. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis rief die die EU beim Kurzbotschaftendienst Twitter zum Handeln auf.

Demonstranten in Prag © AFP

Die EU müsse die Bevölkerung von Belarus zu einer "Samtene Revolution, Typ 1989" ermutigen, schrieb Babis. Auslöser für die sogenannte Samtene Revolution, die die kommunistische Herrschaft in der damaligen Tschechoslowakei beendet hatte, war die brutale Auflösung einer Studentendemonstration am 17. November 1989 in Prag.

In Minsk in Belarus versammelten sich am Sonntag zehntausende Menschen zu einer der größten Demonstrationen in der Geschichte des Landes und forderten den Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko. AFP-Korrespondenten schätzten die Teilnehmerzahl auf mehr als 100.000.

Lukaschenko hatte die Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag laut offiziellem Ergebnis mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor.

Die Sicherheitsbehörden waren in den vergangenen Tagen brutal gegen die Opposition in Belarus vorgegangen. Tausende wurden festgenommen, zwei Demonstranten kamen zu Tode. Nach ihrer Freilassung berichteten zahlreiche Festgenommene von Misshandlungen und Folter in der Haft.