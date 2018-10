Auf selbstgebauten Flößen oder schwimmend

Hunderte Migranten aus Honduras überqueren Grenzfluss nach Mexiko

Tecun Uman (AFP) - Hunderte Migranten aus Honduras haben auf dem Weg in die USA den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko überquert. Männer, Frauen und Kinder überwanden den Hochwasser führenden Grenzfluss Río Suchiate am Montag auf selbstgebauten Flößen oder bildeten Menschenketten im Wasser, um nicht fortgeschwemmt zu werden, wie AFP-Journalisten berichteten. Die Flüchtlinge wollten so die Polizeisperrung auf der Grenzbrücke umgehen.

Migranten überqueren Grenzfluss nach Mexiko © AFP

Mehr als tausend Migranten hatten am Sonntag eine Polizeisperrung durchbrochen und versucht, den Grenzfluss zu erreichen. Bei anschließenden Zusammenstößen mit mexikanischen Polizisten wurde ein Flüchtling getötet. Die Migranten wollen sich einer Karawane von Flüchtlingen anschließen, die sich derzeit auf dem Weg durch Mexiko in Richtung USA befinden.