Mexikanische Sicherheitskräfte hatten in vergangenen Tagen Tränengas eingesetzt

Hunderte Zentralamerikaner überqueren Grenze von Guatemala nach Mexiko

Ciudad Hidalgo (AFP) - Hunderte Menschen aus Zentralamerika haben am Donnerstag ungehindert die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko überwunden. Sie wateten durch den Fluss Suchiate, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Auf der anderen Uferseite bildeten sie schnell eine Kolonne und machten sich zu Fuß auf den Weg in die Stadt Ciudad Hidalgo im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas.

Migranten waten durch den Grenzfluss Sichiate © AFP

Auf der Flucht vor Armut und der Gewalt krimineller Banden in ihren Heimatländern El Salvador, Guatemala und Honduras flohen in den vergangenen Jahren tausende Menschen über Mexiko in die USA. Am Montag hatten mexikanische Sicherheitskräfte Tränengas auf die Migranten abgefeuert, woraufhin hunderte umkehrten. Von rund 500 Migranten, die illegal über die Grenze gelangten, wurden mehr als 400 später festgenommen.

US-Präsident Donald Trump hatte Mexiko im vergangenen Jahr massiv unter Druck gesetzt, damit es Migranten auf dem Weg in die USA aufhält. Im Mai drohte er dem südlichen Nachbarn Strafzölle an. Mexiko entsandte schließlich 27.000 Soldaten an seine Grenzen und erlaubte den USA, 40.000 Asylsuchende zurück nach Mexiko zu schicken, solange deren Anträge bearbeitet werden.