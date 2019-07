Junge US-Touristen gestanden tödliche Messerattacke auf Carabiniere in Rom

Hunderte nehmen an Beisetzung von getötetem Polizisten in Italien teil

Neapel (AFP) - Hunderte Menschen haben in der süditalienischen Gemeinde Somma Vesuviana am Staatsbegräbnis des mutmaßlich von zwei US-Touristen erstochenen Polizisten Mario Rega Cerciello teilgenommen. Auch die beiden stellvertretenden Ministerpräsidenten Matteo Salvini und Luigi di Maio erschienen zu der Beisetzung am Montag. Der Fall sorgte in Italien für großes Aufsehen: Der rechtsradikale Innenminister Salvini hatte nach der Tat, die zunächst zwei Nordafrikanern zugeschrieben wurde, rassistische Kommentare veröffentlicht.

Staatsbegräbnis von Carabiniere Mario Rega Cerciello © AFP

Cerciellos Sarg war in die italienischen Flagge eingehüllt und wurde von Soldaten getragen. Die Verantwortlichen für die Tragödie müssten bestraft werden, sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Salvatore Di Sarno. Der 35-jährige Carabiniere war in der Nacht zum Freitag in Rom mit elf Messerstichen getötet worden, als er zusammen mit einem Kollegen einen Diebstahl aufklären wollte. Zwei junge US-Touristen hatten am Wochenende gestanden, Cerciello erstochen zu haben.

In einem ersten Polizeibericht hatte es geheißen, bei den Verdächtigen handele es sich "wahrscheinlich" um Nordafrikaner. Innenminister Salvini von der Lega-Partei forderte daraufhin, die "Bastarde" zu lebenslanger Haft und Zwangsarbeit zu verurteilen. Später stellte sich heraus, dass die mutmaßlichen Täter US-Touristen waren.