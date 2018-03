Wut und Trauer bei Kundgebung in Washington

Hunderttausende demonstrieren in den USA für schärferes Waffenrecht

Washington (AFP) - In Massenprotesten quer durch die USA haben sich hunderttausende Menschen für Verschärfungen im laxen US-Waffenrecht eingesetzt. Ein Großteil der Teilnehmer der Demonstrationen am Samstag unter dem Titel "Marsch für unsere Leben" waren Schüler und Lehrer. Sie prangerten die Bedrohung durch Schusswaffengewalt an den Schulen und den Einfluss der mächtigen Waffenlobby NRA auf die Politik an.

Die Parkland-Überlebende Emma Gonzalez in Washington © AFP

An der zentralen Kundgebung in Washington nahmen laut vom Sender NBC zitierten Angaben der Organisatoren rund 800.000 Menschen teil. Angeführt wurde der Protest in der Hauptstadt von Schülern der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im Bundesstaat Florida, wo ein ehemaliger Mitschüler am Valentinstag 17 Menschen erschossen hatte.

"Wir sind der Wandel", rief der 17-jährige Cameron Kasky aus, einer der Parkland-Überlebenden. Er kündigte an, dass seine durch die Schusswaffengewalt geprägte Generation mit langem Atem für eine "sichere Zukunft" kämpfen wolle: Der jetzige Marsch sei "nicht der Höhepunkt dieser Bewegung. Er ist der Anfang."

Einen ihrer emotionalsten Momente erreichte die Demonstration im Zentrum der Hauptstadt mit dem Auftritt der Parkland-Schülerin Emma Gonzalez, die zu einem der bekanntesten Gesichter der neuen Graswurzelbewegung geworden ist. Sie verharrte minutenlang schweigend am Mikrofon, während ihr Tränen die Wangen hinunterliefen.

Ihr Schweigen brach Gonzalez dann sechs Minuten und 20 Sekunden nach Beginn ihres Auftritts - genauso lang hatte das Morden an ihrer Schule gedauert. "In wenig mehr als sechs Minuten sind uns 17 unserer Freunde genommen worden (...) und jeder, absolut jeder, wurde für immer verändert", sagte Gonzalez.

Bei der Kundgebung in Washington sprach auch die neunjährige Enkelin des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King. Auch sie habe "einen Traum", sagte Yolanda Renee King in Anlehnung an das berühmteste Zitat ihres Großvaters: "Dies sollte eine Welt ohne Waffen sein. Punkt!"

Auch zahlreiche Prominente unterstützten den Protest. Die Reden wechselten sich mit musikalischen Auftritten unter anderen der Popsängerinnen Miley Cyrus, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato und des Rappers Common ab.

Viele junge Demonstranten sprachen von ihrem Gefühl der Unsicherheit im Schulalltag. "Wir sind diejenigen, die jeden Tag Angst haben, zur Schule zu gehen", sagte die 17-jährige Lauren Tilley aus Kalifornien. "Es ist wichtig, sich an der Schule nicht zu fürchten. Denn wir sind zum Lernen da und nicht, damit wir um unser Leben kämpfen", sagte auch die 13-jährige Lily Ansell aus Buffalo im Bundesstaat New York.

Auch in zahlreichen anderen US-Städten fanden Demonstrationen statt, darunter Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami und New York. Unterstützt wurden die US-Proteste von mehreren Demonstrationen im Ausland, darunter in Ottawa, London und Edinburgh.

Die neue Protestbewegung gegen die Schusswaffengewalt war spontan nach dem Schulmassaker in Parkland entstanden. Im Bundesstaat Florida wurde unter dem Druck der Bewegung bereits ein verschärftes Waffenrecht in Kraft gesetzt, das unter anderem das Mindestalter für den Waffenerwerb von 18 auf 21 Jahre heraufsetzte. In Washington hat sich hingegen bislang wenig im Waffenrecht bewegt.

Präsident Donald Trump plädierte zwar zwischenzeitlich für deutliche Gesetzesverschärfungen wie eine Heraufsetzung des Mindestalters für den Waffenkauf, rückte dann aber wieder davon ab. Die Altersgrenze und andere Fragen delegierte er an eine Kommission.

Am Vortag der Demonstrationen legte die Regierung zwar einen Entwurf zum Verbot von sogenannten bump stocks vor; dies sind Aufsatzvorrichtungen, mit denen halbautomatische Waffen zu vollautomatischen aufgerüstet werden. Bei diesem Verbot handelt es sich jedoch um keine wirklich einschneidende Reform. Sogar die NRA unterstützt ein Verbot der bump stocks.