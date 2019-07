Favorit Johnson verteidigt harte Brexit-Haltung

Hunt wirft Johnson in TV-Duell um May-Nachfolge "blinden Optimismus" vor

London (AFP) - Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May haben sich die Kandidaten Boris Johnson und Jeremy Hunt bei einer TV-Debatte einen harten Schlagabtausch geliefert. Der amtierende Außenminister Hunt warf seinem Rivalen und Amtsvorgänger am Dienstagabend vor, beim Brexit nichts als "blinden Optimismus" zu bieten. Wer den Austritt Großbritanniens aus der EU zu einem Erfolg machen wolle, müsse die "Details" kennen.

Boris Johnson und Jeremy Hunt beim TV-Duell © AFP

Johnson entgegnete, beim Thema Brexit habe bereits zu viel "Defätismus" geherrscht. Er wolle Großbritannien seine "besonderen Kräfte" zurückgeben und das Land aus dem "Hamsterrad des Schicksals" befreien.

Im Gegenzug warf Johnson seinem Nachfolger im Amt des Außenministers vor, eine erneute Verschiebung des Brexit über den 31. Oktober hinaus nicht auszuschließen. Er selbst dagegen werde Großbritannien zu diesem Datum aus der EU führen - notfalls auch ohne Abkommen mit der EU.

Mit der richtigen Vorbereitung sei ein ungeregelter Brexit "in verschwindender Weise billig", sagte Johnson. Die EU-Austrittsrechnung für die Briten wird auf 39 Milliarden Pfund (rund 44 Milliarden Euro) beziffert.

Johnson hat angekündigt, sein Land am 31. Oktober aus der EU zu führen - notfalls auch ohne Deal. Ohne ein solches Bedrohungsszenario nehme die EU "uns nicht ernst", erklärte Johnson während des Fernsehduells. "Eine Frist wird ein Abkommen hervorbringen", betonte er weiter.

Bei Abgeordneten im britischen Parlament hatte Johnson für Empörung gesorgt, indem er einen Brexit am Parlament vorbei nicht ausgeschlossen hatte. Am Dienstag stimmten die Abgeordneten für einen Beschluss, wonach die Regierung das Parlament zwischen Oktober und Dezember alle zwei Wochen über den Machtaufteilungsprozess in Nordirland informieren muss. Der Schritt soll offenbar Johnsons mögliche Pläne einer Suspendierung des Parlaments durchkreuzen.

Johnson und Hunt sind die letzten verbliebenen Kandidaten im Rennen um Mays Nachfolger an der Spitze der Tory-Partei und damit auch an der Regierungsspitze. Die Entscheidung liegt nun bei den 160.000 Parteimitgliedern. Die Stimmzettel wurden bereits versandt, das Ergebnis der Abstimmung soll am 23. Juli verkündet werden.

Johnson ist klarer Favorit. Einer YouGov-Umfrage vom Wochenende zufolge wollten 74 Prozent der Tory-Mitglieder dem früheren Bürgermeister von London ihre Stimme geben. Doch Hunt zeigte sich bei der TV-Debatte kämpferisch. Der Außenminister fiel Johnson immer wieder ins Wort und warf ihm vor, Fragen nicht zu beantworten.

So fragte Hunt Johnson, ob dieser als Premierminister zurücktreten würde, sollten seine Brexit-Pläne nicht aufgehen. Der als schlagfertig bekannte Johnson entgegnete, er wolle der EU nicht die Aussicht bieten, dass sie ihn mit einer Ablehnung eines Brexit-Abkommens zum Rücktritt bringen könne. Johnson hatte mit seinen oft übertriebenen Aussagen zur EU während der Brexit-Kampagne 2016 viele Europäer verärgert.