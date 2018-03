Gewerkschaftschef: Lieber Menschen in Arbeit bringen

IG-Metall-Chef Hofmann lehnt solidarisches Grundeinkommen ab

Berlin (AFP) - Der Chef der Gewerkschaft IG Metall, Jörg Hofmann, lehnt ein solidarisches Grundeinkommen als Alternative zu Hartz IV ab. "Das Bemühen, möglichst vielen Menschen einen Arbeitsplatz zu geben, steht mir bei solchen Ideen zu wenig im Vordergrund", sagte Hofmann den Zeitungen "Südwest Presse" und "Märkische Oderzeitung" vom Samstag. Eine solche Idee schiebe den Fokus "weg von der zentralen Rolle der Erwerbstätigkeit in unserer Gesellschaft".

In der SPD waren zuletzt Rufe nach einem Kurswechsel bei der Unterstützung von Langzeitarbeitslosen lauter geworden. So plädiert Vizeparteichef Ralf Stegner im neuen "Spiegel" ebenso wie schon zuvor Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) für ein solidarisches Grundeinkommen. Dabei gehen die Bezieher einer gemeinnützigen Arbeit nach und erhalten dafür höhere Leistungen als beim Arbeitslosengeld II. Änderungen an den Hartz-IV-Regeln fordern auch die Grünen.

Hofmann, der SPD-Mitglied ist, stößt sich zudem daran, dass Überlegungen für ein Grundeinkommen in der Vergangenheit unter anderem auch von Managern wie Siemens-Chef Jo Kaeser formuliert wurden. "Sie wollen damit schlicht die Folgelasten des Rationalisierungsschubs sozialisieren, statt das Problem verantwortlich zu lösen", sagte er den Zeitungen. Stattdessen sei es nötig, ausreichend in Bildung und Weiterbildung zu investieren.