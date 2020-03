IS-Prozess gegen Deutsche startet in Düsseldorf - Kinder nach Syrien mitgenommen

Düsseldorf (AFP) - Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf beginnt am Freitag (09.30 Uhr) ein Staatsschutzverfahren gegen eine Frau aus Oberhausen, die sich mit ihren drei minderjährigen Kindern in Syrien der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben soll. Die Bundesanwaltschaft wirft der Deutschen Carla-Josephine S. unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Ein Sohn der heute 32-Jährigen wurde laut Anklage 2018 bei einem Raketenangriff in Syrien getötet.

S. soll im Jahr 2015 gegen den Willen ihres damaligen Ehemanns mit ihren damals drei, sechs und sieben Jahren alten Kindern nach Syrien gereist sein. Alle Kinder wurden demnach im Sinne der Ideologie der IS-Miliz religiös unterrichtet. Auch wurden sie gezwungen, eine öffentliche Hinrichtung anzusehen. Für den Prozess beraumte der Staatsschutzsenat zunächst elf Verhandlungstage bis zum 24. April an.