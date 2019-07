London "äußerst besorgt" über Situation von Zaghari-Ratcliffe

Im Iran inhaftierte britisch-iranische Staatsbürgerin in Psychiatrie verlegt

London (AFP) - Großbritannien hat sich am Mittwoch "äußerst besorgt" über die Nachricht geäußert, dass die im Iran inhaftierte britisch-iranische Staatsbürgerin Nazanin Zaghari-Ratcliffe in eine Psychiatrie verlegt worden sei. Ihr Unterstützerkomitee hatte zuvor mitgeteilt, sie sei vom Teheraner Evin-Gefängnis in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses der Hauptstadt gebracht worden. Die britische Regierung forderte zum wiederholten Mal ihre Freilassung.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe in Psychiatrie verlegt © AFP

"Wir sind extrem besorgt über Nazanins Wohlergehen und rufen zu ihrer sofortigen Freilassung auf", sagt ein Sprecher von Premierministerin Theresa May. Der Staatsminister im Außenministerium, Andrew Murrison, sagte vor dem Parlament in London, es wäre "extrem grausam", Zaghari-Ratcliffe in der Psychiatrie den Zugang zu ihrer Familie zu verwehren. Die von ihr beschriebenen Haftbedingungen verstießen zudem gegen internationale Normen.

Die Mitarbeiterin der britisch-kanadischen Medienstiftung Thomson Reuters war im April 2016 bei einem Familienbesuch im Iran festgenommen worden. Später wurde die 40-jährige Mutter einer kleinen Tochter wegen "Versuchs zum Sturz der Regierung" zu fünf Jahren Haft verurteilt. Im Iran sind derzeit eine ganze Reihe westlicher Staatsbürger iranischer Herkunft in Haft. Der Iran erkennt aber die doppelte Staatsbürgerschaft nicht an.

Der Fall von Zaghari-Ratcliffe belastet seit Jahren das Verhältnis zu Großbritannien. Nicht hilfreich war, als im November 2017 der damalige britische Außenminister Boris Johnson sagte, sie habe im Iran "nur Leute in Journalismus unterrichtet". Ihr Arbeitgeber und ihre Familie wiesen die Behauptung entschieden zurück. Ihr Ehemann forderte eine Entschuldigung von Johnson, der derzeit als neuer britischer Premierminister im Gespräch ist.

Wegen der erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustands von Zaghari-Ratcliffe empfahl ein Psychiater kürzlich ihre Unterbringung in der Psychiatrie. Sie hatte jüngst zum fünften Geburtstag ihrer Tochter einen zweiwöchigen Hungerstreik abgehalten. Laut ihrer Familie beklagte sie, dass sie ganz im Gegensatz zu ihrem heutigen Zustand "gesund und glücklich" gewesen sei, als sie in den Iran gekommen sei.

Ihr Ehemann Richard Ratcliffe sagte am Mittwoch dem britischen Radiosender BBC 4, womöglich sei die Verlegung seiner Frau in die Psychiatrie ein Schritt zu ihrer Freilassung. Er sei jedoch "beunruhigt", dass sie im Krankenhaus von Mitgliedern der Revolutionsgarden bewacht werde.

Dem Iran wird immer wieder vorgeworfen, westliche Häftlinge wie Zaghari-Ratcliffe als Druckmittel bei Verhandlungen zu benutzen. Anfang Juni nahm die iranische Justiz auch die renommierte Forscherin Fariba Adelkhah fest, wie Frankreich am Montag bekannt gab. Die iranische Justiz bestätigte ihre Festnahme, nannte aber keine Begründung. Ihre Verhaftung fällt mitten in den Konflikt um das internationale Atomabkommen mit Teheran.

Der Iran sei "ein kompliziertes Land und der aktuelle Kontext ist auch kompliziert", sagt Adelkhahs früherer Doktorvater Jean-Pierre Digard am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Er sei "bestürzt" und "ratlos" über die Festnahme der 60-jährigen Wissenschaftlerin der renommierten Pariser Hochschule Sciences Po, die 1977 für ihr Studium nach Frankreich gekommen war. Der gegen sie geäußerte Spionage-Verdacht sei "absurd", sagte Digard.

Der Iran begegnet westlichen Journalisten und Wissenschaftlern schon lange mit Misstrauen. Arbeitsvisen werden nur sehr restriktiv erteilt und ihre Arbeit im Land genau überwacht. Immer wieder werden Forscher festgenommen oder ausgewiesen. Nach der Festnahme der französischen Studentin Clotilde Reiss 2009 hatte Adelkhah gesagt, im Iran werde "jeder Forscher als 007 betrachtet", wie ihr Kollege Jean-François Bayart nun sagte.