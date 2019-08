Iraner saß wegen Pornographie-Vorwürfen elf Jahre im Gefängnis

Im Iran inhaftierter Mann flieht während Hafturlaubs nach Kanada

Ottawa (AFP) - Einem im Iran inhaftierten Mann ist während eines dreitägigen Hafturlaubs die Flucht nach Kanada gelungen. Der Iraner mit permanentem Wohnsitz in Kanada sei zu seiner Familie zurückgekehrt, erklärte ein Sprecher des kanadischen Außenministeriums am Samstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Said Malekpur verbüßte wegen der Betreibung einer "pornographischen Website" eine lebenslange Haftstrafe im Iran. Die iranischen Behörden bestätigten Malekpurs Flucht.

Unterstützer forderten 2012 Malekpurs Freilassung © AFP

Kanada habe sich für die Freilassung Malekpurs eingesetzt und sei "erfreut, dass er nun in Kanada ist", erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Ottawa. Laut kanadischen Medienberichten war Malekpur am Freitag in Vancouver gelandet.

Ein Sprecher der iranischen Justiz bestätigte am Samstag im Staatsfernsehen, dass Malekpur den Iran verlassen habe. "Diese Person durfte das Land nicht verlassen und hat es offensichtlich über inoffizielle Wege verlassen", sagte der Sprecher Gholamhossein Esmaili.

Die offizielle Nachrichtenagentur der iranischen Justiz Misan Online zitierte Esmaili, wonach Malekpur elf Jahre seiner lebenslänglichen Haftstrafe abgesessen habe. Am 20. Juli sei Malekpur für drei Tage Hafturlaub gewährt worden. "Danach ist er nicht ins Gefängnis zurückgekehrt", sagte Esmaili.

Malekpurs Schwester Maryam veröffentlichte im Kurzbotschaftendienst Twitter ein Video von Malekpurs Ankunft in Kanada. "Der Albtraum ist endlich vorbei!", schrieb sie. Sie dankte Kanada für dessen "Führung" und "allen Personen, die uns während dieser Zeit unterstützt haben".

Nach Angaben des Juraprofessors Payam Akhavan von der McGill-Universität in Montréal wussten Malekpurs Familie im Iran und sein Anwalt nichts von der geplanten Flucht. "Wir sind alle sehr erleichtert", sagte der zum Unterstützerkreis Malekpurs gehörende Akhavan im Sender CBC. Demnach ließen die iranischen Behörden Malekpur unter "immensem Druck" frei.

Malekpur wurde 2008 im Iran festgenommen, als er seinen im Sterben liegenden Vater besuchen wollte. Ursprünglich wurde er wegen Vorwürfen der Betreibung einer "pornographischen Webseite" und der "Beleidigung des Islam" zum Tode verurteilt. Später wurde das Strafmaß in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt.