Regling: Griechenland sparte alleine 2019 über 14 Milliarden Euro

In Finanzkrise unterstützte Länder sparen durch ESM-Kredite viel Geld

Brüssel (AFP) - Die in der Finanz- und Schuldenkrise durch die Euro-Partner unterstützten Länder sparen durch günstige Zinskonditionen des Rettungsfonds ESM viel Geld. Allein Griechenland habe im vergangenen Jahr im Vergleich zu den üblichen Kosten an den Finanzmärkten 14,1 Milliarden Euro gespart, sagte ESM-Direktor Klaus Regling am Donnerstag. Seit 2012 summieren sich die Einsparungen dem Fonds zufolge für Athen auf 78,9 Milliarden Euro. Auch Irland, Spanien, Portugal und Zypern profitierten.

ESM-Chef Klaus Regling © AFP

Die Euro-Partner hatten Griechenland seit 2010 mit Krediten von insgesamt fast 204 Milliarden Euro mehrfach vor dem Staatsbankrott gerettet. Mitte 2018 endete das dritte Kreditprogramm für das hoch verschuldete Land.

"Das ist ein beeindruckender Beleg der Solidarität der Eurozone, denn er gibt Griechenland im Haushalt viel Luft", sagte Regling zu den Zinsersparnissen über die Kredite des ESM und dessen Vorläufers EFSF. Athen werde von diesen "noch lange" profitieren. Denn die durchschnittliche Laufzeit der Kredite liege bei 42 Jahren und die Kredite würden bis zum Jahr 2070 nicht vollständig zurückgezahlt sein.

Portugal, das in der Krise mit 26 Milliarden Euro unterstützt worden war, sparte nach den ESM-Daten im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Euro bei den Zinskosten. Bei Spanien waren es 1,4 Milliarden Euro, bei Irland rund 800 Millionen Euro und bei Zypern 400 Millionen Euro.

Finanziers des ESM sind die 19 Euro-Staaten gemäß ihrer Bevölkerung und Wirtschaftsleistung. Deutschlands Anteil liegt bei knapp 27 Prozent. Auch wegen der starken deutschen Beteiligung profitiert der Fonds bei der Kreditaufnahme an den Finanzmärkten von einem Triple-A-Rating und kann sich zu äußerst niedrigen Zinsen Geld leihen.