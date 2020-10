Präsident Macron begrüßt 75-jährigem Entwicklungshelferin bei Paris

In Mali verschleppte Französin und zwei Italiener frei

Bamako (AFP) - Große Erleichterung in Frankreich und Italien: Drei in Mali entführte Staatsbürger beider Länder sind wieder frei. Die 75-jährige Französin Sophie Pétronin wurde am Freitag nach fast vierjähriger Gefangenschaft auf einem Flugplatz bei Paris von Präsident Emmanuel Macron und ihren Angehörigen begrüßt. Die beiden Italiener waren ebenfalls auf dem Weg in die Heimat. Auch der malische Oppositionspolitiker Soumaïla Cissé kam frei.

Sophie Pétronin nach ihrer Freilassung in Bamako © AFP

"Willkommen zuhause", twitterte Macron bei der Ankunft von Pétronin, die als letzte französische Geisel weltweit galt. Die Entwicklungshelferin wirkte stark geschwächt, als sie auf dem Militärflugplatz aus dem Flugzeug stieg. Die 75-Jährige trug einen Corona-Mundschutz und ein weißes Kopftuch. Sie umarmte ihre überglückliche Familie, darunter auch drei Enkel. Ihren Sohn hatte sie bereits nach ihrer Freilassung in Bamako in die Arme schließen können.

Pétronin war an Heiligabend 2016 von bewaffneten Männern im nordmalischen Gao verschleppt worden, wo sich die bekennende Muslimin um unterernährte Kinder kümmerte. Im letzten veröffentlichten Video vom Juni 2018 wirkte sie erschöpft und ausgezehrt. Zuvor hatten ihre Entführer bereits erklärt, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert habe.

Nach Angaben der Regierung im westafrikanischen Mali wurde die Entwicklungshelferin ebenso wie die anderen Geiseln von der Dschihadistengruppe GSIM festgehalten, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündet ist. Die Entführer ließen ihre Gefangenen ziehen, nachdem die Regierung in Bamako dutzende mutmaßliche Dschihadisten aus dem Gefängnis freigelassen hatte.

Macron zeigte sich "immens erleichtert" über die Freilassung. Er dankte im Onlinedienst Twitter den malischen Behörden und kündigte an, den "Kampf gegen den Terrorismus in der Sahel-Zone" fortzusetzen.

Zusammen mit Pétronin wurde der frühere Oppositionsführer im malischen Parlament, Cissé, freigelassen. Der 70-Jährige war dreimal Zweiter bei Präsidentschaftswahlen in Mali geworden. Im März wurde er verschleppt, als er in der nordwestlichen Region Timbuktu Wahlkampf für die Parlamentswahl machte.

Nach Angaben der malischen Regierung wurden zudem die beiden Italiener Nicola Chiacchio und Pier Luigi Maccalli freigelassen. Der Priester Maccalli war 2018 im Niger entführt worden. Chiacchio wurde im Februar 2019 im Norden Malis verschleppt. Beide wurden am Freitag in ihrer Heimat erwartet, wie Flughafenmitarbeiter bestätigten.

In dem in der Sahelzone gelegenen Mali sind verschiedene Islamisten-Gruppen aktiv. 2012 hatten sie die Kontrolle über den Norden des Landes übernommen und waren weiter vorgerückt. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff 2013 militärisch ein und drängte die Extremisten vorübergehend zurück.

Auch die Bundeswehr ist im Rahmen der UN-Stabilisierungsmission Minusma und der EU-Ausbildungsmission EUTM in Mali im Einsatz. Doch trotz der Präsenz tausender internationaler Soldaten ist die Lage höchst instabil.

Nach einem Militärputsch gegen Präsident Ibrahim Boubacar Keita im August ist erst seit einigen Tagen eine Übergangsregierung im Amt. Die Afrikanische Union hob die Suspendierung der Mitgliedschaft Malis daraufhin am Freitag wieder auf.