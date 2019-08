Paul Whelan nach eigenen Angaben verletzt - Gericht verlängert U-Haft

In Moskau inhaftierter US-Bürger erhebt Vorwürfe gegen Gefängniswärter

Moskau (AFP) - Der in Moskau wegen Spionagevorwürfen inhaftierte US-Bürger Paul Whelan hat vor Gericht angegeben, von Gefängniswärtern verletzt worden zu sein. Während einer Anhörung vor einem Gericht in Moskau am Freitag forderte Whelan, in ein Krankenhaus verlegt zu werden. Die Richterin wies Whelans Ersuchen jedoch zurück. Sie verlängerte die Untersuchungshaft für ihn bis Ende Oktober.

Paul Whelan bei der Anhörung in Moskau © AFP

"Ich stehe hier mit großen Schmerzen aufgrund einer Verletzung, die von Gefängniswärtern im Gefängnis verursacht wurde", sagte Whelan von seinem Käfig auf der Anklagebank aus. Whelans Anwalt Wladimir Scherebenkow erklärte später, Whelan sei von den Wärtern gezwungen worden, schwere Gegenstände in eine andere Zelle zu tragen und habe sich dabei einen Leistenbruch zugezogen.

Scherenbekow sagte, er gehe davon aus, dass der Prozess gegen seinen Mandanten Anfang des kommenden Jahres beginne. Nach der Entscheidung des Gerichts muss Whelan, der auch die kanadische, irische und die britische Staatsbürgerschaft hat, bis 29. Oktober in Untersuchungshaft bleiben.

Der frühere US-Soldat war im vergangenen Dezember vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB bei einem angeblichen "Spionageakt" gefasst worden. Anfang Januar wurde er formell angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Nach Angaben seiner Familie war er im Dezember nach Moskau gereist, um an einer Hochzeit teilzunehmen.

Seinem Anwalt zufolge befand sich Whelan unwissentlich im Besitz von russischen Staatsgeheimnissen. Demnach nahm der 48-Jährige unbeabsichtigt einen USB-Stick mit geheimen Dokumenten an. Whelan ging demnach davon aus, dass sich auf dem Datenträger lediglich Urlaubsfotos befanden. Nach der Anhörung am Freitag beteuerte Whelan vor Journalisten erneut seine Unschuld.

Im Juni hatte Whelan direkt an US-Präsident Donald Trump appelliert und ihn aufgefordert, ihn andere US-Bürger "überall in der Welt mit Nachdruck zu schützen und zu verteidigen".