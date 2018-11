Tausende Menschen nehmen an Beerdigung von Religionsführer Ul-Haq teil

In Pakistan getöteter "Vater der Taliban" beigesetzt

Akora Khattak (AFP) - Tausende Pakistaner haben am Samstag an der Beisetzung des getöteten Religionsführers Sami Ul-Haq teilgenommen. Der über 80-Jährige wurde in seiner Heimatstadt Akora Khattak, 115 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Islamabad, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen beerdigt. Unbekannte hatten Ul-Haq am Freitag in seinem Haus in Rawalpindi in der zentralpakistanischen Provinz Punjab niedergestochen und auf ihn geschossen, teilten Behördenvertreter und seine Familie mit.

Ul-Haq 2017 in Islamabad © AFP

Ul-Haq, der auch als "Vater der Taliban" bekannt war, war zwei Mal Senator. Seine Partei JUI-S war ein Verbündeter der regierenden Tehreek-e-Insaf-Partei von Premierminister Imran Khan. Dieser verurteilte die Ermordung und ordnete eine Untersuchung an. Die afghanischen Taliban sprachen am Samstag in einer Erklärung von "einem großen Verlust für die gesamte islamische Nation".

In Ul-Haqs Koranschulen wurden einst spätere Taliban-Größen wie Mullah Omar und Dschalaluddin Hakkani ausgebildet. Auch die Attentäter der pakistanischen Regierungschefin Benazhir Bhutto hielten sich vor dem Anschlag 2007 in einer seiner Koranschulen auf.