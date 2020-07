Nur eine Frau mit drei Kindern nach Deutschland gebracht

In Zeiten der Corona-Pandemie werden kaum noch IS-Kämpfer zurückgeholt

Berlin (AFP) - In Zeiten der Corona-Pandemie werden kaum noch deutsche Kämpfer der Dschihadistenmiliz IS nach Deutschland zurückgebracht. Seit August 2019 wurde lediglich eine deutsche Frau mit ihren drei Kindern nach Deutschland zurückgeholt, wie aus einer Regierungsantwort auf eine Grünen-Anfrage hervorgeht, die AFP am Montag vorlag. Die Bundesregierung arbeite zwar weiter daran, deutschen Staatsangehörigen die Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen, heißt es darin. Es könne derzeit aber "keine zeitliche Prognose für künftige Rückholungen" abgegeben werden.

Frühere IS-Hochburg Mossul im Irak © AFP

Insbesondere Waisen und kranken Kindern aus Lagern im Nordosten Syriens, die unter der Kontrolle kurdischer Kräfte stehen, solle eine Rückkehr ermöglicht werden, schreibt das Auswärtige Amt in seiner Antwort, über die zunächst die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet hatten. "Die hierfür notwendige Lokalisierung und Identifizierung deutscher Staatsangehöriger gestaltet sich jedoch im Einzelfall schwierig."

Laut Auskunft der kurdischen Selbstverwaltung sei zwar bislang noch kein Fall einer Corona-Erkrankung in einem der Lager im Nordosten Syriens aufgetreten, hieß es in der Regierungsantwort. "Lokale Maßnahmen zur Eindämmung der aktuellen COVID-19-Pandemie erschweren jedoch die Rückholungsbemühungen zusätzlich, da beispielsweise Grenzübergänge und Flughäfen in der Region geschlossen sind."

Die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic warf dem Bund Tatenlosigkeit vor. Das Problem werde "weiter von der Bundesregierung ausgesessen", sagte sie den Funke-Zeitungen. Die unübersichtliche Lage berge die Gefahr, dass ehemalige Kämpfer unkontrolliert zurückkommen könnten "und hier womöglich schwerste Straftaten begehen".

Von 629 islamistischen Gefährdern in Deutschland seien nach Angaben der Regierung 109 Rückkehrer aus Syrien und dem Irak. Mihalic forderte die Bundesregierung auf, die Bundesbürger kontrolliert zurückzuführen, um ihnen hier den Prozess zu machen. Ferner müsse dafür Sorge getragen werden, "dass die Kinder schnellstens ausreisen können und nicht länger für die Straftaten ihrer Eltern in den Lagern unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten werden".

Den Angaben zufolge sind mehr als 1070 Islamisten aus Deutschland Richtung Syrien und den Irak gereist. Zu jedem zweiten lägen konkrete Anhaltspunkte vor, dass sie für Terrorgruppen gekämpft oder diese zumindest unterstützt haben. Über 450 Personen halten sich nach Kenntnis der Bundesregierung im Ausland auf – mutmaßlich in Syrien oder im Irak. Alle übrigen sind entweder gestorben – schätzungsweise mehr als 260 – oder zurück in Deutschland.