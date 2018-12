Aktivisten fordern mehr Ehrgeiz im Kampf gegen Erderwärmung

In letzten Tagen der UN-Klimakonferenz liegt noch viel Arbeit vor Verhandlern

Kattowitz (AFP) - Wenige Tage vor dem offiziellen Ende der UN-Klimakonferenz in Kattowitz liegt noch eine Menge Arbeit vor den Verhandlern. "Es sind noch ganz viele Themen auf dem Tisch, die noch nicht geklärt sind", sagte die Klimaexpertin der Hilfsorganisation Brot für die Welt, Sabine Minninger, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Die Aufgaben sind noch riesig."

Als Konfliktpunkte nannte Minninger unter anderem die Finanzierung von Maßnahmen für Klimaschutz und -anpassung in den Entwicklungsländern sowie den Streit über die Anerkennung des Berichts des Weltklimarats IPCC zu dem Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen.

Die USA hatten am Wochenende mit Saudi-Arabien, Kuwait und Russland darauf beharrt, die alarmierenden Schlussfolgerungen des Berichts in den Beschlusstexten der Weltklimakonferenz lediglich "zur Kenntnis" zu nehmen und sie nicht zu "begrüßen", wie es insbesondere die Entwicklungsländer, aber auch die EU forderten. Über die Formulierung wird in Kattowitz derzeit weiter gestritten.

Das Verhalten der USA und anderer in dem Konflikt sei "ein Schuss in den Rücken" der kleinen Inselstaaten, die wegen des Klimawandels akut vom Untergang bedroht seien, sagte Minninger. Sie forderte Deutschland und die EU auf, sich bei den Verhandlungen in Kattowitz "mit den ärmsten Staaten zu verbünden".

Die Referentin für Internationale Umweltpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung, Lili Fuhr, nannte als weiteren Knackpunkt eine Anhebung der nationalen Klimaziele, die derzeit bei Weitem nicht zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens reichen. Dieser zentrale Aspekt sei in Kattowitz "ins Hintertreffen geraten". Fuhr forderte die Verhandler auf, "dass da wirklich etwas Konkretes und Ambitioniertes auf den Tisch kommt" und am Ende der Klimakonferenz zumindest die klare Zusage stehe, dass alle Länder ihre Ziele zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen überarbeiten.

Der polnische Konferenz-Präsident Michal Kurtyka und viele Delegationen hätten sich allerdings zu sehr auf die Ausarbeitung des sogenannten Regelbuchs "versteift", kritisierte Fuhr. Das Regelbuch soll die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens regeln und unter anderem festlegen, nach welchen Maßstäben die nationalen Klimaziele formuliert und kontrolliert werden.

Um die Verringerung der nationalen Treibhausgas-Emissionen geht es auch im sogenannten Talanoa-Dialog, der am Mittwoch in Kattowitz zu Ende gehen sollte. Wegen der Schwierigkeiten in den Klimaverhandlungen kehrte UN-Generalsekretär Antonio Guterres derweil nach Kattowitz zurück. Ursprünglich sei seine weitere Teilnahme an den Verhandlungen nicht vorgesehen gewesen, hieß es aus UN-Kreisen.