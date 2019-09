Standing Bear hielt 1879 legendäre Rede zur Gleichberechtigung der Ureinwohner

Indianer-Häuptling und Bürgerrechtsheld mit Statue im US-Kapitol geehrt

Washington (AFP) - Dem Häuptling der Ponca-Indianer und Bürgerrechtshelden Standing Bear ("Stehender Bär") ist rund 140 Jahre nach seinem Wirken im US-Kapitol eine Statue gewidmet worden. Der im US-Bundesstaat Nebraska geborene Häuptling sei "einer der wichtigsten Anführer im Kampf für die Bürgerrechte" seines Landes gewesen, "von dem fast niemand etwas weiß, und wir hoffen, dass wir das heute korrigieren und seine Geschichte erzählen können", sagte Pete Ricketts, Gouverneur von Nebraska, bei der Enthüllung der Statue am Mittwoch.

Die Statue von Standing Bear im US-Kapitol © AFP

Die Bronzestatue des Indianerhäuptlings steht künftig in einem Ehrensaal des US-Kapitols neben Standbildern berühmter US-Bürger wie der Bürgerrechtlerin Rosa Parks.

Standing Bear war 1879 mit einer legendären Rede vor Gericht in die US-Geschichte eingegangen. "Ich bin ein Mensch, Gott hat uns beide geschaffen", sagte er damals zu einem Richter mit ausgestreckter Hand.

"Diese Hand hat nicht die gleiche Farbe wie Ihre, aber wenn ich sie durchbohre, werde ich Schmerz empfinden. Wenn Sie Ihre Hand durchbohren, werden Sie ebenfalls Schmerzen haben", wurde Standing Bear von Rickett zitiert. "Das Blut, das aus meiner Hand fließen wird, wird die gleiche Farbe haben wie Ihres."

Kurz nach dem US-Bürgerkrieg hatte die Regierung den Indianerstamm des Häuptlings zur Umsiedlung von Nebraska in ein Gebiet im heutigen Bundesstaat Oklahoma gezwungen. Standing Bear wurde festgenommen, als er das Reservat verließ, um seinen sterbenden 16-jährigen Sohn in seiner einstigen Heimat zu begraben. Das Gericht sprach ihn nach seiner Rede überraschend frei und erkannte die Ureinwohner erstmals als Bürger der Vereinigten Staaten mit entsprechenden Rechten an.

Unter US-Ureinwohnern galt Standing Bear seither als ein Held, jedoch blieb sein Wirken in den USA weitgehend unbekannt. "Ich will ehrlich sein, ich kannte die Geschichte nicht", gab der Republikaner Kevin McCarthy zu. Bei der Enthüllungszeremonie trugen ein Mann und eine Frau in traditioneller Kleidung die US-Flagge und das Banner des Stammes, während die Nationalhymne gespielt wurde.