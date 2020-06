Kenia und Dschibuti müssen in die Stichwahl

Indien, Mexiko, Norwegen und Irland in UN-Sicherheitsrat gewählt

New York (AFP) - Indien, Mexiko, Norwegen und Irland sind ab 2021 neue nicht-ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen wählte am Mittwoch die vier Staaten für zwei Jahre in das mächtigste UN-Gremium. Kenia und Dschibuti verfehlten die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit von 128 der 192 Stimmen und müssen am Donnerstag in die Stichwahl. Kenia kam bei der Wahl am Mittwoch nur auf 113 Stimmen, Dschibuti auf 78.

Der UN-Sicherheitsrat © AFP

Indien erhielt bei der Wahl in New York 184 Stimmen, Mexiko 187. Kanada, das sich ebenfalls um einen Sitz in dem Gremium beworben hatte, unterlag Norwegen (130 Stimmen) und Irland (128 Stimmen).

Der UN-Sicherheitsrat hat 15 Mitglieder: Neben den fünf ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien werden zehn weitere Staaten von der UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre in das Gremium gewählt. Deutschland ist seit Anfang 2019 im Sicherheitsrat vertreten und scheidet zum Jahreswechsel aus dem Gremium aus.