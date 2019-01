US-Präsident mokiert sich öffentlich über Hilfsgelder für Bau einer Bibliothek

Indien weist Spott Trumps über Entwicklungshilfe für Afghanistan zurück

Neu Delhi (AFP) - Indien hat spöttische Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump über indische Entwicklungshilfe an Afghanistan zurückgewiesen. "Trump sollte wissen, während er jegliche Hilfe (in Afghanistan) lächerlich macht, dass Indien nicht nur Bibliotheken baut, sondern auch Straßen, Dämme, Schulen und sogar ein Parlamentsgebäude", erklärte die Regierung in Neu Delhi am Donnerstag.

Trump mit Indiens Regierungschef Modi © AFP

Trump hatte am Mittwoch während einer Kabinettssitzung vor Journalisten erklärt, dass der indische Regierungschef Narendra Modi ihm "ständig sagt, dass er eine Bibliothek in Afghanistan gebaut hat". Von ihm werde dann erwartet, dass er sich dafür dankbar zeige. "Ich weiß nicht einmal, wer die in Afghanistan benutzt", sagte Trump mit Blick auf die Bibliothek. Im Vergleich zu den Ausgaben der USA für Afghanistan seien die indischen Investitionen minimal, fügte Trump hinzu.

Die indische Regierung erwiderte darauf, dass Indien "der größte Geldgeber der Region" sei und "eine bedeutende Rolle als Partner bei der Entwicklung" Afghanistans spiele. Es unterstütze Projekte, die "zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensbedingungen" für die Bevölkerung führen sollten, erklärte der Generalsekretär der Regierungspartei BJP, Ram Madhav, im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Seit dem Sturz der Taliban im Jahr 2002 hat Indien Afghanistan mit drei Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) unterstützt. Das Geld floss unter anderem in den Bau einer 218 Kilometer langen Straße, einer Bewässerungsanlage für Landwirte sowie Trainingsprogramme für mehr als 3500 Afghanen in Indien.