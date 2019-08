Gouverneur: Telefonnetz und Internetzugänge bleiben aber weiter gesperrt

Indien will Ausgangssperre in Kaschmir nach Feiertag am Donnerstag lockern

Neu Delhi (AFP) - Indien will die Ausgangssperre im indischen Teil der umstrittenen Kaschmir-Region nach dem Unabhängigkeitstag am Donnerstag lockern. Das Telefonnetz und die Internetzugänge im Bundesstaat Jammu und Kaschmir sollen aber weiter gesperrt bleiben, wie Gouverneur Satya Pal Malik der Zeitung "Times of India" vom Mittwoch sagte. "Wir wollen dieses Instrumente nicht dem Feind geben, bis sich die Dinge beruhigt haben", sagte er zur Begründung.

Straßensperre in Kaschmir © AFP

In einer Woche oder in zehn Tagen werde in Kaschmir "alles" wieder "gut" sein und die Regierung werde dann auch die Kommunikationsverbindungen "schrittweise" wieder öffnen, kündigte der Gouverneur an.

Die indische Regierung hatte die Blockaden in Kaschmir am 4. August verhängt, um erwartete Proteste zu unterbinden. Einen Tag später strich Neu Delhi den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für die Region im Himalaya. Kaschmir wird auch vom mit Indien verfeindeten Nachbarland Pakistan beansprucht.