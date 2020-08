Augenzeugen: Rund 40 Verletzte durch Schüsse und Tränengas

Indische Soldaten lösen muslimische Prozession in Kaschmir mit Gewalt auf

Srinagar (AFP) - Im indischen Teil der Unruheregion Kaschmir sind Sicherheitskräfte nach Angaben von Augenzeugen mit Gewalt gegen muslimische Gläubige vorgegangen und haben dabei dutzende Menschen verletzt. Der Augenzeuge Jafir Ali sagte der Nachrichtenagentur AFP, indische Soldaten hätten am Samstag mit Schrotflinten auf die Teilnehmer einer Prozession anlässlich des heiligen islamischen Monats Muharram geschossen. Auch Tränengas sei eingesetzt worden.

Indische Soldaten in einem Vorort von Srinagar © AFP

Die Prozession habe in der Gegend um Bemina am Rande der Stadt Srinagar begonnen, sagte Ali. Die Polizeipräsenz war demnach sehr hoch. NDie Sicherheitskräfte hätten die Prozession gewaltsam aufgelöst und dabei etwa 40 Menschen verletzt. Nach Angaben des Gläubigen Iqbal Ahmad war die Prozession zuvor friedlich verlaufen. Auch Frauen hätten daran teilgenommen.

Einem Arzt aus einer nahegelegenen Klinik zufolge erlitten etwa 25 Menschen Schusswunden. Etwa ein Dutzend Verletzte sei in andere Krankenhäuser verlegt worden, in denen eine "modernere Behandlung" möglich sei, sagte der Arzt.

Die Polizei bestätigte die Auflösung der Prozession. Angaben zur Zahl der Verletzten machte sie nicht.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten gläubige Muslime in Kaschmir versucht, Prozessionen anlässlich des heiligen Monats Muharram abzuhalten. Mehrere Menschen wurden dabei festgenommen, weil sie gegen die indische Zentralregierung gerichtete Parolen riefen. Nach Polizeiangaben wurden einige von ihnen wegen Terrorvorwürfen angeklagt. Am Donnerstag verhängten die Behörden erneut eine Ausgangssperre für Kaschmir, um weitere Prozessionen zu verhindern.

Kaschmir ist seit der Unabhängigkeit Britisch-Indiens und einem Krieg zwischen Indien und Pakistan 1947 geteilt. Die Region wird aber bis heute sowohl von Indien als auch von Pakistan vollständig beansprucht. Seit 1989 kämpfen mehrere muslimische Rebellengruppen teils für die Unabhängigkeit Kaschmirs, teils für den Anschluss der Region an Pakistan.

Im August vergangenen Jahres hatte Neu Delhi den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den indischen Teil Kaschmirs aufgehoben, was in der muslimischen Bevölkerung Indiens sowie im Nachbarland Pakistan zu massivem Protest führte.