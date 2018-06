Bei Selbstmordanschlag vor Starbuck's-Café starben vier Menschen

Indonesischer Geistlicher wegen IS-Anschlags in Jakarta zum Tode verurteilt

Jakarta (AFP) - Mehr als zwei Jahre nach einem Selbstmordananschlag mit vier Todesopfern in Jakarta ist ein muslimischer Geistlicher in Indonesien zum Tode verurteilt worden. Ein Gericht in der indonesischen Hauptstadt befand den Kleriker Aman Abdurrahman am Freitag für schuldig, den Anschlag organisiert zu haben. Zu der Tat im Januar 2016 hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.

Aman Abdurrahman © AFP

Bei dem Anschlag in Jakarta hatte sich ein Attentäter vor einem Starbuck's-Café in die Luft gesprengt, anschließend hatten sich bewaffnete Männer in der Umgebung Feuergefechte mit der Polizei geliefert.

Der muslimische Geistliche Abdurrahman gilt als Chef der IS-Anhänger in Indonesien. Er ist zudem der geistliche Anführer der örtlichen Extremistengruppe Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Die JAD wird für mehrere Selbstmordanschläge in Surabaya im vergangenen Monat verantwortlich gemacht. Dabei hatten sich zwei Familien mit ihren Kindern vor Kirchen und einer Polizeiwache in die Luft gesprengt und 13 Menschen mit in den Tod gerissen.

Obwohl Abdrurrahman seit 2010 in Haft sitzt, konnte er aus dem Gefängnis heraus offenbar weiterhin Kämpfer für den IS anwerben und Kontakt zu anderen Anführern der Dschihadistenmiliz halten. Er ist laut Experten zudem der wichtigste Übersetzer von IS-Propaganda in Indonesien.