Sechs Politiker und Aktivisten kommen am Mittwoch in katalanische Gefängnisse

Inhaftierte Unabhängigkeitsbefürworter nach Katalonien verlegt

Barcelona (AFP) - Vier der neun inhaftierten Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung sind in ein Gefängnis nach Katalonien überstellt worden. Eine Sprecherin des katalanischen Justizministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP, zwei weitere Unabhängigkeitsvertreter kämen ebenfalls am Mittwoch aus der Untersuchungshaft nahe Madrid in eine katalanische Haftanstalt. Am Montag hatte die Zentralregierung die Verlegung der Politiker und Aktivisten verkündet - als Zeichen des guten Willens.

Die vier, die bereits in Katalonien sind, kommen nach Ministeriumsangaben in das Gefängnis Lledoners nördlich von Barcelona. Unter den Gefangenen sind der ehemalige Vize-Regionalpräsident Oriol Junqueras sowie die Aktivisten Jordi Cuixart und Jordi Sánchez. Die anderen beiden, darunter die frühere Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, sollen in eine Haftanstalt bei Figueras 140 Kilometer nordöstlich von Barcelona verlegt werden.

Die spanische Justiz geht gegen insgesamt neun hochrangige Politiker und Aktivisten wegen ihres Einsatzes für die Abspaltung Kataloniens von Spanien vor - die drei weiteren Gefangenen sollen nächste Woche nach Katalonien gebracht werden. Die Häftlinge werden von vielen Unabhängigkeitsbefürwortern als politische Gefangene angesehen. "Heute sind sie zwar näher bei uns, aber sie sind nicht da, wo sie sein sollen - auf der Straße", sagte Regionalpräsident Quim Torra. Am Mittwoch waren Proteste vor den Gefängnissen geplant.

Vor seinem Sturz als Ministerpräsident Anfang Juni war der konservative Mariano Rajoy hart gegen Kataloniens Unabhängigkeitsbestrebungen vorgegangen. Dagegen kündigte Spaniens neuer Regierungschef, der Sozialist Pedro Sánchez, an, er werde die inhaftierten Katalanen in ihre Heimat bringen. Die rechtsgerichtete Opposition warf Sánchez deshalb vor, gegenüber den Unabhängigkeitsbefürwortern klein beizugeben.

Dem früheren Regionalpräsidenten Kataloniens, Carles Puigdemont, wirft die spanische Justiz Rebellion sowie die Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Er floh im Oktober nach Belgien und wurde im März auf Grundlage eines von Spanien erwirkten europäischen Haftbefehls auf der Durchreise in Schleswig-Holstein festgenommen. Die spanischen Behörden verlangen seine Überstellung.

Im Streit um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens hatte Puigdemont im Oktober das umstrittene Referendum organisiert, obwohl die Abstimmung von der spanischen Justiz als illegal eingestuft worden war. Nach der Abstimmung rief die Regionalregierung einseitig die Unabhängigkeit Kataloniens aus und wurde daraufhin von der spanischen Zentralregierung unter Rajoy abgesetzt.