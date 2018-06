Erstmals äußert sich Präsidentschaftskandidat aus Gefängniszelle heraus

Inhaftierter HDP-Kandidat Demirtas attackiert im Staatsfernsehen Erdogan

Istanbul (AFP) - Der im Gefängnis sitzende türkische Präsidentschaftskandidat Selahattin Demirtas hat in einem vom Staatsfernsehen übertragenen Beitrag den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan attackiert. "Der einzige Grund, aus dem ich hier bin, ist, dass die AKP Angst vor mir hat", sagte Demirtas am Sonntag mit Verweis auf Erdogans Partei und warf ihr "repressives" und "autokratisches" Regieren vor.

Anhänger von Demirtas demonstrieren in Istanbul © AFP

Demirtas, Kandidat der prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP), trägt bei dem Auftritt einen dunklen Anzug. Der staatliche Sender TRT hatte den Beitrag in der Zelle des Gefängnisses im nordwesttürkischen Edirne aufgezeichnet, weil die Behörden ihm eine Fahrt zum Studio des Senders in Ankara untersagt hatten.

Dem Sender TRT war vorgeworfen worden, in aller Breite über den Wahlkampf Erdogans zu informieren, andere Kandidaten, aber vor allem die HDP und Demirtas, zu ignorieren. Es war das erste Mal, dass sich ein Kandidat aus der Gefängniszelle heraus äußerte.

"Das, was wir derzeit erleben, ist ein Element eines autokratischen Regimes. Aber der gruselige Teil des Films kommt erst noch", sagte Demirtas. Er rief die türkischen Wähler auf, bei der Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag "die Freiheit" zu wählen. Der 45-jährige Anwalt sitzt unter anderem wegen des Vorwurfs "terroristischer" Aktivitäten seit November 2016 in Untersuchungshaft. Ihm drohen mehr als 142 Jahre Haft.