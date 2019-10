Besserer Schutz jüdischer Einrichtungen und stärkere Bekämpfung von Hass im Netz

Innenminister verständigen sich auf Maßnahmenpaket gegen Antisemitismus

Berlin (AFP) - Nach dem antisemitischen Anschlag in Halle haben sich die Innenminister von Bund und Ländern auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus geeinigt. Dazu gehören der bessere Schutz jüdischer Einrichtungen, der verstärkte Kampf gegen Hass im Netz sowie Verschärfungen im Waffenrecht, wie die Ressortchefs nach einer Sonderkonferenz am Freitag in Berlin erklärten. Die Gefährdungslage sei "sehr ernst", betonte Innenminister Horst Seehofer.

Die Minister Seehofer, Pistorius und Grote © AFP

Rechtsextremistische Netzwerke und potenzielle Täter sollten besser erkannt werden, heißt es in der Abschlusserklärung der Innenminister. Dafür sollten Bund und Länder ihre koordinierte Strategie zur Analyse rechtsextremer Strukturen fortentwickeln. Beim Hass im Internet komme es darauf an, zu ermitteln, wer hinter den oft anonymen Accounts stehe.

Zum besseren Schutz von Synagogen soll es mit Unterstützung von Bund und Ländern technische und bauliche Verbesserungen geben. Der Bund werde dafür Mittel bereitstellen, kündigte Seehofer an. "Nie wieder sollen Juden in Deutschland Angst haben, das ist unsere historische Verantwortung und unsere gemeinsame Pflicht", sagte der Bundesinnenminister.

Extremistische Veranstaltungen sollten noch effektiver unterbunden werden. Sie hätten oft "einen sportlichen, musikalischen oder kulturellen Anschein", beklagten die Minister in ihrer Erklärung.

Zudem sollen Strafverfahren wegen rechtsextremistisch motivierter Taten beschleunigt werden, dafür sollen Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebildet werden. Dabei solle von der Möglichkeit des beschleunigten Verfahrens Gebrauch gemacht werden, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Die Innenminister stellten sich zudem hinter das Vorhaben von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), die Anbieter sozialer Netzwerke dazu zu verpflichten, den Strafverfolgungsbehörden Hasskriminalität und Morddrohungen zu melden.

Die Anbieter von Spieleplattformen sollten künftig verpflichtet werden, Hasskommentare und Aufrufe zu Straftaten innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Diese Pflicht gilt bislang schon für soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter.

Pistorius bekundete seine Unterstützung für Lambrechts Vorhaben, durch eine Änderung des Strafrechtsparagrafen 188 Kommunalpolitiker künftig besser vor Hasskriminalität zu schützen. Präventionsarbeit soll noch zielgruppenorientierter ausgerichtet, Hass und Hetze im Internet sollen konsequent bekämpft und Extremismustendenzen im öffentlichen Dienst so früh wie möglich aufgedeckt werden.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Ressortchef Hans-Joachim Grote (CDU), kündigte eine engere Kooperation der Sicherheitsbehörden an. "Dabei geht es um eine noch intensivere Zusammenarbeit, sowohl zwischen Bund und Ländern als auch regional." Seehofer kündigte an, die Gesetzesvorhaben des Bundes zügig auf den Weg bringen zu wollen.

Berlin hat als erstes Bundesland im September dieses Jahres einen Runden Tisch ins Leben gerufen, wie Innensenator Andreas Geisel (CDU) in einer Mitteilung erklärte. Neu an dem Berliner Modell sei die sogenannte Reaktive Gruppe - ein Begleitgremium, das anlassbezogen zusammentritt, um Informationen auszutauschen und über notwendige Sicherheitsmaßnahmen zu beraten. In Verbindung mit dem Antisemitismusbeauftragten der Berliner Polizei und anderen Senatsverwaltungen werde ein festes Netzwerk geknüpft, das den Vertretern der jüdischen Einrichtungen Schutz biete.