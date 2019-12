"Früherkennung" soll verbessert werden - Abschiebestopp für Syrien verlängert

Innenminister wollen Kampf gegen rechtsextreme Bestrebungen verstärken

Lübeck (AFP) - Die Innenminister von Bund und Ländern wollen entschlossen gegen rechtsextremistische Bestrebungen vorgehen. Zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz in Lübeck beschlossen sie am Freitag, die Fähigkeiten der Verfassungsschutzämter zur "Früherkennung" gefährlicher Entwicklungen in diesem Bereich sowie die "Präsenz" der Sicherheitsbehörden im Internet zu stärken. Daneben verlängerten sie unter anderem den Abschiebestopp für Syrien und berieten über Pyrotechnik in Fußballstadien.

Tagung der Innenminister © AFP

"Die Bedrohungslage durch den Rechtsextremismus ist in Deutschland sehr hoch, und wir nehmen sie sehr ernst", erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der schleswig-holsteinischen Stadt. Er und seine Kollegen aus den Ländern bekräftigten das Ziel, die Betreiber sozialer Netzwerke und Anbieter ähnlicher Dienstleister gesetzlich dazu zu verpflichten, Hassbeiträge "in einem abgestuften Verfahren" zukünftig automatisch zu Anzeige zu bringen.

Eine entsprechende Meldepflicht hatte die Bundesregierung nach dem von einem mutmaßlichen Rechtsextremisten auf eine Synagoge in Halle verübten Anschlag mit zwei Toten Anfang Oktober angekündigt. Wie der "Spiegel" am Freitag vorab berichtete, einigten sich das Bundesinnen- und das Bundesjustizministerium inzwischen auf den entsprechenden Gesetzentwurf. Demnach sollen Anbieter volksverhetzende Inhalte oder Morddrohungen an die Behörden melden müssen.

Das Bundeskriminalamts soll dabei nach Angaben der Innenministerkonferenz als Zentralstelle fungieren und die Meldungen bearbeiten. Bislang sind soziale Netzwerke nur verpflichtet, Hassbotschaften zu löschen. Parallel zu der Anzeige bei den Behörden sollen sie außerdem verpflichtet werden, Daten übermitteln, mit denen sich Urheber identifizieren lassen. Laut "Spiegel" sieht der Gesetzentwurf vor, IP-Adressen und sogenannte Portnummern offenzulegen. Das würde auch gegen anonyme Nutzer helfen.

Die Innenminister bekräftigten außerdem das Ziel, Polizei und Verfassungsschutz im Kampf gegen Rechtsextremismus enger zu verzahnen. "Das Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz ist kein Kooperationsverbot", hieß es der Abschlusserklärung zur Herbstkonferenz. Die deutschen Verfassungsschutzämter sollten gestärkt werden, damit sie ein "umfassendes Lagebild" zur "Früherkennung" von rechtsextremistischen Bestrebungen erhielten, hieß es.

Ferner einigten sich die Minister darauf, Flüchtlinge aus Syrien auch weiterhin nicht abzuschieben. Sie verlängerten die entsprechende Regelung turnusgemäß "ohne Einschränkung" um ein weiteres halbes Jahr bis zum 30. Juni 2020. Zugleich forderten sie den Bund aber dazu auf, die "Voraussetzungen" für zukünftige Abschiebungen von Gefährdern oder anderen Schwerkriminellen zu schaffen.

Die Forderungen der Landesinnenminister nach Lockerungen beim Abschiebestopps für straffällige Syrer hatte in den vergangenen Tagen bereits für deutliche Kritik etwa von Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen gesorgt. Am Freitag wies die Linkspartei das Ansinnen erneut zurück.

"Auch die Abschiebung von Straftätern ist nicht legitim, wenn ihnen im Zielland politische Verfolgung oder gar der Tod droht", sagte die Linken-Innenexpertin Ulla Jelpke der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Die Ressortchefs erweckten jedoch "den völlig falschen Eindruck, Syrien sei auf dem besten Weg zu einem sicheren Herkunftsstaat".

"Die Innenminister wären besser beraten, hier auf das Außenministerium zu hören", ergänzte die Politikerin. Das Auswärtige Amt verwies in einem vertraulichen Lagebericht für die Innenministerkonferenz auf erhebliche Risiken für Menschen, die in das Bürgerkriegsland zurückkehrten. Es gebe dort "keine Rechtssicherheit oder Schutz vor politischer Verfolgung, willkürlicher Verhaftung und Folter", hieß es in dem internen Dokument, das AFP vorlag.

Im Kampf gegen sexuellen Kindesmissbrauch unterstrichen die Innenminister ihre Forderung nach härteren Strafen. Sie sprachen sich auch "weiterhin für eine Erhöhung des Strafrahmens aus". Die Justizministerkonferenz werde daher "um entsprechende rechtliche Anpassungen gebeten".

Härtere Strafen brachten die Innenminister auch mit Blick auf das Problem des Einsatzes gefährlicher Pyrotechnik in Fußballstadien ins Spiel. Nach eigenen Angaben denken sie darüber nach, in bestimmten Fällen auch das Abbrennen von zugelassenen und generell legalen Feuerwerkskörpern nach dem Sprengstoffgesetz unter Strafe zu stellen. Die Gefahr für Unbeteiligte beim Einsatz von Pyrotechnik sei zu hoch.