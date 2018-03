Linken-Politiker: Attacke war keineswegs von Anfang an unter Kontrolle

Innenministerium: Erste Hinweise auf Cyberangriff Mitte Dezember 2017

Berlin (AFP) - Erste Hinweise auf den Hackerangriff auf das Regierungsnetz hat es nach Angaben des Innenministeriums Mitte Dezember 2017 gegeben. Das sagte ein Ministeriumsvertreter am Freitag im Bundestagsausschuss Verkehr und digitale Infrastruktur, wie der Bundestag-Pressedienst berichtete. Linken-Politiker warfen Innen-Staatssekretär Ole Schröder (CDU) vor, dieser habe fälschlicherweise behauptet, die Cyberattacke sei von Anfang an unter Kontrolle gewesen. Laut "Tagesspiegel" wurde der Angriff inzwischen gestoppt.

Offenbar erfolgreicher Hackerangriff auf Bundesregierung © AFP

Aufgrund des Anfangsverdachts sei sofort eine entsprechende Arbeitseinheit im Nationalen Cyberabwehrzentrum gebildet worden, sagte der Ministeriumsvertreter im Ausschuss weiter. Das Zentrum steht unter Aufsicht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Nachdem sich die Erkenntnisse verdichtet hätten, seien Mitte Februar erste Pläne gemacht worden, um den Angreifer einzugrenzen und technische Lösungen zu entwickeln.

Auch der Ausschuss Digitale Agenda des Bundestages befasste sich am Freitag mit dem Hackerangriff. Die netzpolitische Sprecherin der Linken, Anke Domscheit-Berg, erklärte im Anschluss, wenn die Bundesregierung den entscheidenden Hinweis auf den Hackerangriff von dritter Seite bekommen habe, "dann haben Dritte Einblick in Bereiche, in denen sie nichts zu suchen haben". Die Regierung müsse Auskunft darüber geben, was sie über die Aktivitäten ausländischer Nachrichtendienste in den Netzen des Bundes wisse.

Domscheit-Berg betonte ebenso wie der Linken-Politiker André Hahn, der Hackerangriff sei - anders als von Regierungsseite dargestellt - nicht von Anfang an unter Kontrolle gewesen. "Man kann ja erst ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, dass es einen Angriff gegeben hat, entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Und wenn dieser Angriff schon über längere Zeit vorher lief und man nichts getan hat, dann hat man natürlich den Angriff nicht unter Kontrolle gehabt", sagte Hahn, Vize-Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, dem RBB-Sender Radioeins.

Das Innenministerium prüft nun, wie der Vorfall an die Medien gelangen konnte. Man sei "sehr darüber verärgert", dass es zu einer Berichterstattung gekommen sei, sagte ein Sprecher am Freitag. Intern werde der Frage nachgegangen, "wo die Stelle in der Bundesregierung liegt, die zu diesem Vertrauensbruch beigetragen hat". Auch eine Strafanzeige sei möglich.

Derweil warf Unionsfraktionschef Volker Kauder Russland eine Attacke auf das politische System in Deutschland vor. Es mehrten sich die Anzeichen dafür, dass russische Hacker hinter dem Angriff stünden, sagte Kauder der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe). Dies wäre "ein weiterer Versuch aus Russland, (...) letztlich das politische System zu destabilisieren".

Am Mittwoch war der groß angelegte Hackerangriff auf die Bundesregierung durch Medienberichte bekannt geworden. Laut einem Bericht des "Tagesspiegel" ist die Attacke inzwischen beendet. Die Sicherheitsbehörden und das Auswärtige Amt hätten den Angriff mutmaßlich russischer Hacker auf das Bundesdatennetz gestoppt, berichtete die Zeitung (Samstagsausgabe).

Die Nachrichtendienste und das BSI hätten nach dem Bekanntwerden des Angriffs die bereits vorbereiteten Programme gestartet, um das Treiben der Hackerkampagne "Uroburos" alias "Snake" zu beenden, hieß es demnach in Sicherheitskreisen. Laut "Tagesspiegel" nahm zudem die Bundesanwaltschaft Vorermittlungen wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeit auf.

Wie der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet, griffen mutmaßlich russische Hacker bereits im Dezember 2016 die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) an, die unter anderem Bundestag und Bundesregierung berät. Hinter der Attacke könnte demnach die Gruppe APT28 stecken, die russischen Geheimdiensten zugeschrieben wird, hieß es unter Berufung auf Sicherheitsbehörden weiter.