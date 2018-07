Sprecherin verweist auf Zuständigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium: Mutmaßlicher Islamist Sami A. nach Tunesien abgeschoben

Berlin (AFP) - Das Bundesinnenministerium hat die Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. nach Tunesien bestätigt. A. sei am Freitagmorgen nach Tunesien abgeschoben und den dortigen Behörden übergeben worden, sagte eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin. Bei dem Mann soll es sich um einen früheren Leibwächter des 2011 getöteten Al-Kaida-Führers Osama bin Laden handeln.

Flugzeug auf dem Vorfeld am Düsseldorfer Flughafen © AFP

Die Ministeriumssprecherin verwies ausdrücklich darauf, dass die Verantwortung für die Abschiebung beim Land Nordrhein-Westfalen liege. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen veröffentlichte am Freitag einen Beschluss vom Vortag, wonach der mutmaßliche Leibwächter Bin Ladens vorläufig nicht abgeschoben werden könne.

"Die ausländerrechtliche Entscheidung, ob jemand zu welchem Zeitpunkt zurückgeführt werden kann, liegt beim Land", sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Auch eine mögliche Rückholung des Mannes, wenn die Abschiebung aufgrund des Gerichtsbeschlusses ohne gültige Rechtsgrundlage durchgeführt wurde, sei "Sache von NRW" und des Gerichts.

Die Sprecherin fügte hinzu: "Wenn den Behörden ein gerichtlicher Beschluss bekannt ist, dass eine Abschiebung nicht vollzogen werden darf, dann kann nicht abgeschoben werden." Fragen zu dem Fall müssten an die Behörden in Nordrhein-Westfalen gerichtet werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei am Freitagmorgen "nach Beendigung der Rückführung informiert" worden, sagte die Sprecherin weiter. Es habe eine "enge Zusammenarbeit" zwischen dem Land und dem Bund in dem Fall gegeben. Demnach war an der Abschiebung die Bundespolizei beteiligt, wie das üblicherweise der Fall sei.