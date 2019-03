Syrien sieht "schamlosen Verstoß gegen internationales Recht"

International Kritik an Vorstoß Trumps zum Status der Golanhöhen

Damaskus (AFP) - Der Aufruf von US-Präsident Donald Trump zur Anerkennung der israelischen Annexion der Golanhöhen ist von Syrien und anderen Staaten der Region entschieden zurückgewiesen worden. Die Regierung in Damaskus sprach am Freitag von einem "schamlosen Verstoß gegen internationales Recht", während die Türkei vor einer "neuen Krise" in der Region warnte. Die Bundesregierung erklärte, ihre Position einer Nicht-Anerkennung der Annexion sei unverändert.

Israelische Flagge auf Panzerwrack auf dem Golan © AFP

Trump hatte sich am Donnerstag dafür ausgesprochen, die syrischen Golanhöhen als Teil Israels anzuerkennen. Nach 52 Jahren sei es "Zeit für die USA, Israels Souveränität über die Golanhöhen voll anzuerkennen", schrieb der US-Präsident auf Twitter. Seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 hält Israel einen Großteil der Golanhöhen besetzt, 1981 folgte die Annexion des Gebiets. Die Staatengemeinschaft erkennt die Annexion nicht an.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bedankte sich für die Rückendeckung kurz vor der israelischen Parlamentswahl. In Syrien stieß Trumps Äußerung dagegen auf scharfe Kritik. "Die amerikanische Haltung gegenüber den besetzten syrischen Golanhöhen zeigt klar die Missachtung internationaler Legitimität durch die USA und ihren schamlosen Verstoß gegen internationales Recht", verlautete aus dem Außenministerium in Damaskus.

Auch die Syrische Verhandlungskommission, die die wichtigsten Gruppen der syrischen Opposition versammelt, wies Trumps Ankündigung zurück und erklärte, sie unterstütze "das Recht Syriens, alle besetzten Gebiete zurückzubekommen". Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warnte bei einem Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Istanbul, Trump bringe die Region "an den Rand einer neuen Krise".

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif schrieb von dem OIC-Treffen auf Twitter, alle seien "schockiert" über Trumps erneuten Versuch, Israel "zu geben, was ihm nicht gehört: erst Jerusalem und nun der Golan". Trump hatte 2017 Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die US-Botschaft dahin verlegt. Bisher war internationaler Konsens, dass über den Status der Stadt im Rahmen einer umfassenden Friedenslösung mit den Palästinensern entschieden werden müsse.

Russlands Präsidentensprecher Dmitri Peskow warnte, Trumps Aufruf könne "eine bereits angespannte Situation" in der Region "destabilisieren". Bisher sei es nur ein Appell und Russland hoffe, dass es dabei auch bleiben werde. Russland und der Iran sind die wichtigsten Verbündeten des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Die Präsenz iranischer Truppen in der Nähe des Golan wird in Israel mit Sorge gesehen.

Die Bundesregierung betonte ihrerseits, ihre Haltung zum Golan sei unverändert. In den einschlägigen UN-Resolutionen sei die Annexion des Gebiets durch Israel für ungültig erklärt worden, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Dies sei "der völkerrechtliche Status quo". Die Bundesregierung sei sich aber auch bewusst, dass Israel vor der Annexion von den Golanhöhen aus wiederholt angegriffen worden sei.

Eine Friedensregelung müsse daher "die sehr berechtigten Sicherheitsinteressen Israels berücksichtigen", sagte Demmer. Israel und Syrien befinden sich formal seit 1948 im Kriegszustand, doch gilt seit 1974 ein Waffenstillstand. Damaskus macht eine Friedensregelung von der Rückgabe der Golanhöhen abhängig.

In der deutschen Opposition stießen Trumps Äußerungen auf Kritik. "Trumps Ankündigung zu den Golanhöhen ist ein herber Rückschlag für die Aussicht auf eine Lösung des Nahostkonflikts", erklärte der Grünen-Abgeordnete Omid Nouripour. Zaklin Nastic von den Linken wertete Trumps Äußerung als Beleg, dass der US-Regierung "das Völkerrecht keinen Heller wert ist und sie eine Eskalation "billigend in Kauf nimmt".

Der FDP-Abgeordnete Alexander Graf Lambsdorff wertete Trumps Vorstoß gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland als Versuch der Wahlkampfhilfe für den israelischen Regierungschef Netanjahu.