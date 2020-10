Internationale Konferenz berät über Lage in Libyen

Berlin (AFP) - Im Bemühen um Frieden in Libyen soll eine von der Bundesregierung organisierte Konferenz am Montag Fortschritte bringen. Die Beratungen in Form einer Videokonferenz (14.30 Uhr) erfolgen auch auf Einladung von UN-Generalsekretär António Guterres. Laut dem Auswärtigen Amt geht es um "eine Bestandsaufnahme mit den internationalen Akteuren" zur Lage im Land.

Zerstörte Häuser in libyscher Hauptstadt Tripolis © AFP

Eingeladen sind die Teilnehmer der Berliner Konferenz zu Libyen vom Januar sowie weitere Staaten aus der Region um das schwer umkämpfte Land. Die Konfliktparteien selbst sind nicht dabei. Libyen wird seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 von gewaltsamen Auseinandersetzungen und Machtkämpfen erschüttert. Das Waffenembargo gegen das Land wird immer wieder gebrochen.