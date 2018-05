Internationale Vermittler treffen sich zu Friedenskonferenz für das Baskenland

Cambo-les-Bains (AFP) - Internationale Vermittler treffen sich am Freitag zu einer Friedenskonferenz im französischen Baskenland, um über den Friedensprozess nach der Auflösung der baskischen Untergrundorganisation ETA zu beraten. Als Teilnehmer der Veranstaltung in der Gemeinde Cambo-les-Bains (ab 12.00 Uhr) werden unter anderem der ehemalige Vorsitzende der irischen Sinn-Fein-Partei, Gerry Adams, sowie Vertreter der Zivilgesellschaft und mehrerer spanischer Parteien erwartet.

Graffito mit ETA-Logo: Eine Axt mit Schlange © AFP

Die ETA hatte am Donnerstag in einer "abschließenden Erklärung" offiziell ihre Auflösung und das Ende ihrer "politischen Aktivitäten" bekannt gegeben. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Untergrundorganisation ihre Waffen abgegeben. Zuvor hatte sie jahrzehntelang mit Waffengewalt für die Unabhängigkeit des Baskenlandes in Spanien und Frankreich gekämpft. Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy blieb unversöhnlich: Es werde "keine Straffreiheit" für die ETA geben, erklärte er.