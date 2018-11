Interpol wählt neuen Präsidenten

Dubai (AFP) - Die internationale Polizeibehörde Interpol wählt heute in Dubai einen neuen Präsidenten. Favorit für den Posten ist der bisherige russische Vize-Chef Alexander Prokoptschuk. Als Gegenkandidat tritt der amtierende Interpol-Chef, der Südkoreaner Kim Jong Yang, an. An Prokoptschuks Kandidatur entzündete sich Kritik. Mehrere US-Senatoren warnten, der Kreml könne künftig die in Frankreich ansässige Organisation nutzen, um Kritiker zu verfolgen.

Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock © AFP

Die Wahl wurde nach dem erzwungenen Rücktritt des bisherigen Interpol-Chefs Meng Hongwei erforderlich, dem die Führung in Peking Korruption vorwirft. Die 1923 gegründete Polizei-Behörde wählt regulär alle vier Jahre ihren Chef. Der Posten ist ein Ehrenamt. Für die operative Arbeit am Dienstort Lyon ist der Generalsekretär verantwortlich.