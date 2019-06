Unterstützer zweifeln Vorwurf des Drogenbesitzes an - Weitere Festnahmen

Investigativ-Journalist Golunow in Russland festgenommen

Moskau (AFP) - Die russischen Behörden haben den Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow von der unabhängigen russischsprachigen Website Medusa festgenommen und ihm Drogenbesitz vorgeworfen. Medusa erklärte am Freitag, Golunow solle offenbar für seine Arbeit bestraft werden. Bei einer Aktion von Unterstützern Golunows vor der Polizei-Zentrale in Moskau wurden am Freitag nach dem Bericht eines Reporters der Nachrichtenagentur AFP mehrere prominente oppositionelle Journalisten festgenommen, darunter Ilja Asar und Oleg Kaschin.

Internet-Bericht zur Gefangennahme Golunows © AFP

Bei Golunows Festnahme am Donnerstag im Stadtzentrum von Moskau sei in seinem Rucksack ein Päckchen mit Drogen gefunden worden, erklärte Medusa. Golunow bestreite jedoch, dass es ihm gehöre, und weise alle Vorwürfe zurück. Ein weiteres Päckchen und eine Waage wurden demnach in der Wohnung es 36-Jährigen entdeckt. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass ein 36-jähriger Mann festgenommen wurde. Er habe fünf Päckchen mit einem Pulver bei sich gehabt. Es handele sich um vier Gramm der psychoaktiven Designerdroge Mephedron. Angaben zur Identität des Mannes machte der Polizeisprecher nicht. Es seien Ermittlungen wegen Drogenhandels und -herstellung eingeleitet worden. Bei einer Verurteilung drohen Golunow bis zu 15 Jahre Haft.

Medusa kritisierte die Festnahme als gezielte Aktion, um Golunow für seine kritische Berichterstattung zu bestrafen. Die Nachrichten-Website hat ihren Sitz im benachbarten EU-Mitgliedstaat Lettland, um sich der russischen Zensur zu entziehen. Einige ihrer Reporter wohnen jedoch in Russland. Medusa-Geschäftsführerin Galina Timtschenko bezeichnete Golunow als einen der "bekanntesten Investigati-Jjournalisten Russlands". Es bestehe "Grund zu der Annahme, dass er wegen seiner journalistischen Arbeit verfolgt wird".

Laut Golunows Anwalt Dmitri Dschulai wurde sein Mandant in der Haft geschlagen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen zeigte sich "sehr beunruhigt" wegen der Festnahme. Das Verhalten der Polizei sei "sehr verdächtig".