Irakischer Präsident nominiert Ex-Minister Allawi als neuen Regierungschef

Bagdad (AFP) - Inmitten der politischen Krise im Irak hat Staatschef Barham Saleh einen neuen Regierungschef nominiert. Er beauftragte am Samstag den ehemaligen Kommunikationsminister Mohammed Allawi mit der Regierungsbildung. Allawi kündigte vorgezogene Neuwahlen an und versprach, die Gewalt gegen Demonstranten aufzuklären. Der einflussreiche Schiitenführer Moktada al-Sadr sagte Allawi seine Unterstützung zu. In Bagdad formierte sich zugleich Protest gegen den 65-Jährigen.

Durch die Ernennung laste eine "riesige historische Verantwortung auf meinen Schultern", sagte Allawi. Zuvor hatte er sich in einer Videobotschaft an die regierungskritischen Demonstranten gewandt und sie aufgefordert, ihre Proteste fortzusetzen. "Wenn ihr nicht mit mir seid, werde ich gar nichts ausrichten können", sagte der 65-jährige Ex-Minister.

Nach wochenlangen Massenprotesten hatte Ministerpräsident Abdel Mahdi im Dezember seinen Rücktritt eingereicht. Er blieb aber geschäftsführend im Amt. Am Samstag gratulierte er seinen designierten Nachfolger.

Präsident Saleh hatte dem tief zerstrittenen Parlament am Mittwoch eine Frist bis Samstag für die Nominierung eines neuen Regierungschefs gesetzt. Kurz vor Ablauf des Ultimatums erzielten die verschiedenen Parteien schließlich eine Einigung.

Der einflussreiche Schiitenführer al-Sadr nannte die Ernennung Allawis einen "guten Schritt". Er hoffe, dass das Volk den Ex-Minister als neuen Regierungschef akzeptiere und Geduld habe. In Bagdad formierte sich aber umgehend Protest gegen den neuen Regierungschef. "Wir lehnen Allawi ab", riefen Demonstranten auf dem zentralen Tahrir-Platz.

Laut der irakischen Verfassung hat Allawi nun einen Monat Zeit, eine Regierung zu bilden. Neben der Zustimmung der verfeindeten politischen Lager im Irak ist ein neuer Regierungschef auch auf die Unterstützung durch die schiitischen Autoritäten, das Nachbarland Iran, die US-Regierung und nicht zuletzt auch die regierungskritische Protestbewegung angewiesen.