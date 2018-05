Schiitischer Prediger führt Gespräche mit anderen Parteien

Irakischer Wahlsieger Moktada al-Sadr für Bildung breiter Koalition

Bagdad (AFP) - Nach der Parlamentswahl im Irak hat der Wahlsieger Moktada al-Sadr zur Bildung einer breiten Regierungskoalition aufgerufen. Es müsse "möglichst rasch eine inklusive Regierung" gebildet werden, forderte der schiitische Prediger. Er kam am Sonntag mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Haider al-Abadi sowie dem früheren Milizführer Hadi al-Ameri zu Gesprächen zusammen. Al-Abadi war überraschend nur auf dem dritten Platz hinter al-Ameri gelandet.

Anhänger al-Sadrs feiert dessen Sieg in Bagdad © AFP

Laut dem offiziellen Endergebnis, das die Wahlkommission in der Nacht zum Samstag veröffentlichte, kam al-Sadrs Allianz auf 54 der 329 Sitze. Der schiitische Geistliche war für die Parlamentswahl am 12. Mai ein ungewöhnliches Bündnis mit den Kommunisten eingegangen. Allerdings liegt ihre Allianz nur wenige Plätze vor ihren Rivalen. Es werden nun schwierige und langwierige Koalitionsgespräche erwartet.

Zweitstärkste Kraft wurde die Eroberungsallianz von al-Ameri mit 47 Sitzen. Sie wurde von früheren Kämpfern der Hasched-al-Schaabi-Milizen gegründet, die eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gespielt hatten. Al-Ameri wird von seinen Anhängern als Kriegsheld verehrt, doch gilt der Schiit als Mann Teherans, weshalb ihm viele Iraker mit Misstrauen begegnen.

Die Siegesallianz al-Abadis wurde vor der Wahl als Favorit gehandelt, doch landete sie mit 42 Sitzen nur auf dem dritten Platz. Der Ministerpräsident hatte sich mit seiner auf Ausgleich bedachten Politik international Ansehen erworben. Unter seiner Führung war es der Armee gelungen, die IS-Miliz aus allen großen Städten zu vertreiben, doch gelang es ihm nicht, die verbreitete Korruption und Misswirtschaft einzudämmen.

Von dem Unmut der Bevölkerung über die politischen Eliten profitierte in erster Linie al-Sadr, der sich in den vergangenen Jahren als Vorkämpfer gegen die Korruption präsentiert hatte. Die Unzufriedenheit zeigte sich aber auch in der geringen Wahlbeteiligung, die mit 44,5 Prozent so niedrig ausfiel wie noch nie seit der ersten Mehrparteienwahl 2005 nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Saddam Hussein.

Al-Abadi versprach in einem Beitrag in der "Washington Post" am Freitag, "alles zu tun, um sicherzustellen, dass der Übergang zur nächsten Regierung stabil und transparent verläuft". Der von den USA wie vom Iran unterstützte schiitische Politiker forderte einen "Dialog" zur Bildung einer "nicht-elitären" Regierung, die "das Volk repräsentiert, statt nur eine Seite oder Konfession".

Bei der Bildung einer Koalition kommt al-Sadr nun die Rolle des Königmachers zu. Der nationalistische Schiitenführer hat bereits ausgeschlossen, selbst als Ministerpräsident anzutreten. Er fordert, den Einfluss der USA ebenso wie des Iran im Land zu begrenzen. Damit stößt er sowohl in Teheran wie in Washington auf Misstrauen. Beide Länder sind seit der Wahl bemüht, ihn von der Regierung auszuschließen.

Während der US-Gesandte Brett McGurk verschiedene Politiker in Bagdad und der Kurdenregion traf, entsandte Teheran den einflussreichen Kommandeur der Revolutionsgarden, Kassem Soleimani, um Gespräche mit al-Abadi und seinem Vorgänger Nuri al-Maliki zu führen. Der Iran fürchtet, dass al-Sadr sich Irans regionalem Rivalen Saudi-Arabien annähert, nachdem er vergangenes Jahr überraschend in das Königreich gereist war.