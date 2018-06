Regierungsbildung soll sechs Wochen nach Wahl vorangetrieben werden

Iraks Ministerpräsident al-Abadi und Prediger al-Sadr schließen Bündnis

Nadschaf (AFP) - Der scheidende irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi und der nationalistische schiitische Prediger Moktada al-Sadr sind ein Bündnis eingegangen. Nach dreistündigen Gesprächen in der heiligen Stadt Nadschaf veröffentlichten sie am Samstag eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihren Willen zu einer zügigen Regierungsbildung bekundeten. Dafür sollten konfessionelle Streitigkeiten überwunden werden.

Ministerpräsident al-Abadi (rechts) und Moktada al-Sadr © AFP

Schwierigste Frage bleibt nach Angaben aus dem Umfeld von al-Sadrs Bündnis Marsch für Reformen das Amt des Ministerpräsidenten. Al-Abadi würde das Amt gerne behalten, seine Liste wurde bei der Parlamentswahl am 12. Mai jedoch nur drittstärkste Kraft. Das Bündnis Marsch für Reformen war stärkste Kraft bei den Wahlen geworden, doch ist al-Sadr zur Bildung einer Regierung auf Koalitionspartner angewiesen.

Die Erklärung vom Samstag geht nicht ein auf zwei Bündnisse, die al-Sadr bereits mit anderen Listen geschlossen hatte, bevor das Oberste Gericht am Donnerstag eine manuelle Neuauszählung der Stimmzettel anordnete.

Mitte Juni hatte al-Sadr überraschend ein Bündnis mit dem zweitplatzierten früheren Milizenführer Hadi al-Ameri angekündigt. Davor war er eine Allianz mit der Al-Hikma-Liste des Schiiten Ammar al-Hakim und der säkularen Liste des scheidenden Vizepräsidenten Ijad Allawi eingegangen.